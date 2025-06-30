"Мій брат - інвалід через халатність лікарки": український співак розповів про трагедію в сім'ї

Відомий український співак, переможець шоу "Караоке на Майдані" Ігор Целип вперше публічно поділився особистою і болісною історією про свою родину. Артист зізнався: його молодший брат народився з інвалідністю через грубу лікарську халатність.

Що саме сталося з братом співака

Ігор розповідає, що коли йому було 14 років, у нього мав народитися молодший брат. Мама тоді перебувала на підтримці в районній лікарні й наступного дня мала їхати в обласну лікарню в Тернопіль - усе було домовлено заздалегідь.

"Але лікарка нашої районної лікарні вирішила самостійно викликати пологи. Кажуть, хотіла "заробити". Це були передчасні пологи, абсолютно неготова до цього ситуація. Коли почались ускладнення, замість того щоб викликати швидку з області, вона наказала мити підлогу, аби все виглядало "чисто". Мого брата буквально видавлювали з мами ногами", - говорить артист.

Знайомі лікарі, які були присутні, пізніше сказали, що там уже ніхто не намагався врятувати дитину - рятували тільки маму. Але брат співака вижив. І живе з важкими наслідками - у нього ДЦП

"Це не просто ускладнення. Це була груба халатність і знущання, яке змінило життя всієї нашої родини", - каже співак.

Чому вирішив розповісти про це публічно саме зараз

За словами артиста, мовчати більше немає сил, бо родина "жила з цією болючою правдою багато років", однак "ця лікарка досі працює".

"Її звати Оксана Адамівна. І я знаю про подібні випадки вже після нашого. Вона калічить долі й лишається безкарною. Я хочу, щоб люди знали правду. Щоб ті, хто довіряють своє життя лікарям, не потрапляли в руки безвідповідальних і жорстоких людей. Це не про людську помилку - це про системну байдужість. І я більше не можу спокійно дивитись, як інші діти чи мами страждають так само, як моя родина", - розповів Ігор.

Целип підтверджує, що знає й інші історії людей, які нібито постраждали від тієї ж лікарки.

"Відомо не про один випадок. Я особисто знаю людей, які також постраждали від її халатності. Діти, які отримали травми, мами, яким довелося лікувати ускладнення після пологів. Але більшість боїться щось говорити. Бо в маленькому містечку, якщо ти підеш проти лікаря чи системи — тебе ніхто не почує. Та й довести щось майже неможливо, бо "по документах усе добре". Це вже не просто історія однієї родини - це системна проблема", - коментує він.

Що говорять в лікарні

Він розповідає, що сім’я зверталась до керівництва лікарні, але реакція була прогнозованою.

"Ми звертались. Але тоді керівництво лікарні нам прямо сказало: нічого не доведете, по документах усе "чисто". Ніхто навіть не провів серйозного розслідування", - каже артист.

За словами Ігоря, "було видно, що система працює на захист не пацієнтів, а своїх працівників - навіть якщо вони завдають шкоди".

"У поліцію ми не звертались, бо було повне відчуття безсилля. Коли твоя правда нікого не цікавить, бо все красиво оформлено - руки опускаються", - зізнається він.

Брат Целипа (фото: надано артистом)

Як сім'я співака живе зараз

Мама Ігоря повністю присвятила життя догляду за братом із ДЦП.

"Це дуже важко - морально, фізично, фінансово. Мама фактично присвятила все своє життя догляду за братом. Вона не могла повернутись до нормальної роботи, бо він постійно потребує нагляду, процедур, лікування. Постійні реабілітації, витрати на медикаменти, майже повна відсутність державної підтримки", - розповів він.

Але найважче - це відчуття постійної боротьби "не лише за здоров’я, а за елементарну людську гідність".

"І ще - дуже болить, коли бачиш, що дитина страждає, і ти нічого не можеш змінити. Особливо коли знаєш: усе це сталося через чиюсь байдужість і жадібність", - підкреслює він.

Ігор каже, що йому як старшому брату теж довелося подорослішати дуже рано.

"Я з дитинства допомагав мамі. Я все бачив: біль, сльози, безсонні ночі. Це сформувало мене. Я дуже рано подорослішав. У мене з’явилось чітке розуміння, що таке справжня відповідальність, що таке справжня любов - коли ти не можеш інакше, бо це твоя сім’я. Це загартувало мене, але й залишило глибоку рану. Я не можу забути, що мій брат міг мати зовсім інше життя, якби не жадібність і байдужість конкретної людини", - говорить співак.

За словами Целипа, найважливіше - змінити систему так, щоб подібне не повторювалося.

"Перш за все має бути реальна відповідальність за лікарську халатність. Не тільки дисциплінарна, а й кримінальна, якщо мова йде про шкоду здоров’ю чи життю. Пацієнти мають право на справедливий і незалежний розгляд скарг. Лікарі мають відповідати не лише за папери, а за реальні дії. І головне - має бути культура поваги до пацієнтів. Бо зараз багато хто почувається безправними, їхні проблеми замовчують. Це треба змінити", - наголошує він.

Хто такий Ігор Целип

Ігор Целип - це український співак і автор-виконавець, який здобув популярність після перемоги на телешоу "Караоке на Майдані" у 2018 році

Він народився на Тернопільщині й від самого дитинства цікавився музикою, а також здобував освіту в галузі юриспруденції та економіки, продовжуючи розвивати свій вокал.

Ігор активно використовує соцмережі, де прославився завдяки своїм пісням "Моє серце", "Хто ти" та інших. А його композиція "Всі зірки", випущена у 2024 році, стала популярною не лише в Україні, а й завдяки вірусному ефекту в TikTok.

За кілька років до повномасштабного вторгнення переїхав до Великої Британії, де працював на будівництві разом із батьком.

Після 2022 року активно долучається до благодійних концертів та виступів як у Британії, так і в інших країнах Європи, разом з українськими артистами.