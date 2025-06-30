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"Мой брат - инвалид из-за халатности врача": украинский певец рассказал о трагедии в семье

Понедельник 30 июня 2025 17:54
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"Мой брат - инвалид из-за халатности врача": украинский певец рассказал о трагедии в семье Игорь Целип впервые рассказал о трагедии в семье (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Известный украинский певец, победитель шоу "Караоке на Майдане" Игорь Целип впервые публично поделился личной и болезненной историей о своей семье. Артист признался: его младший брат родился с инвалидностью из-за грубой врачебной халатности.

Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

Что именно произошло с братом певца

Игорь рассказывает, что когда ему было 14 лет, у него должен был родиться младший брат. Мама тогда находилась на поддержке в районной больнице и на следующий день должна была ехать в областную больницу в Тернополь - все было оговорено заранее.

"Но врач нашей районной больницы решила самостоятельно вызвать роды. Говорят, хотела "заработать". Это были преждевременные роды, абсолютно неготовая к этому ситуация. Когда начались осложнения, вместо того чтобы вызвать скорую из области, она приказала мыть пол, чтобы все выглядело "чисто". Моего брата буквально выдавливали из мамы ногами", - говорит артист.

Знакомые врачи, которые присутствовали, позже сказали, что там уже никто не пытался спасти ребенка - спасали только маму. Но брат певца выжил. И живет с тяжелыми последствиями - у него ДЦП

"Это не просто осложнения. Это была грубая халатность и издевательство, которое изменило жизнь всей нашей семьи", - говорит певец.

Почему решил рассказать об этом публично именно сейчас

По словам артиста, молчать больше нет сил, потому что семья "жила с этой болезненной правдой много лет", однако "этот врач до сих пор работает".

"Ее зовут Оксана Адамовна. И я знаю о подобных случаях уже после нашего. Она калечит судьбы и остается безнаказанной. Я хочу, чтобы люди знали правду. Чтобы те, кто доверяют свою жизнь врачам, не попадали в руки безответственных и жестоких людей. Это не о человеческой ошибке - это о системном равнодушии. И я больше не могу спокойно смотреть, как другие дети или мамы страдают так же, как моя семья", - рассказал Игорь.

Целип подтверждает, что знает и другие истории людей, которые якобы пострадали от того же врача.

"Известно не об одном случае. Я лично знаю людей, которые также пострадали от ее халатности. Дети, которые получили травмы, мамы, которым пришлось лечить осложнения после родов. Но большинство боится что-то говорить. Потому что в маленьком городке, если ты пойдешь против врача или системы - тебя никто не услышит. И доказать что-то почти невозможно, потому что "по документам все хорошо". Это уже не просто история одной семьи - это системная проблема", - комментирует он.

Что говорят в больнице

Он рассказывает, что семья обращалась к руководству больницы, но реакция была прогнозируемой.

"Мы обращались. Но тогда руководство больницы нам прямо сказало: ничего не докажете, по документам все "чисто". Никто даже не провел серьезного расследования", - говорит артист.

По словам Игоря, "было видно, что система работает на защиту не пациентов, а своих работников - даже если они наносят вред".

"В полицию мы не обращались, потому что было полное ощущение бессилия. Когда твоя правда никого не интересует, потому что все красиво оформлено - руки опускаются", - признается он.

&quot;Мой брат - инвалид из-за халатности врача&quot;: украинский певец рассказал о трагедии в семьеБрат Целипа (фото: предоставлено артистом)

Как семья певца живет сейчас

Мама Игоря полностью посвятила жизнь уходу за братом с ДЦП.

"Это очень тяжело - морально, физически, финансово. Мама фактически посвятила всю свою жизнь уходу за братом. Она не могла вернуться к нормальной работе, потому что он постоянно нуждается в присмотре, процедурах, лечении. Постоянные реабилитации, расходы на медикаменты, почти полное отсутствие государственной поддержки", - рассказал он.

Но самое тяжелое - это ощущение постоянной борьбы "не только за здоровье, а за элементарное человеческое достоинство".

"И еще - очень болит, когда видишь, что ребенок страдает, и ты ничего не можешь изменить. Особенно когда знаешь: все это произошло из-за чьего-то равнодушия и жадности", - подчеркивает он.

Игорь говорит, что ему как старшему брату тоже пришлось повзрослеть очень рано.

"Я с детства помогал маме. Я все видел: боль, слезы, бессонные ночи. Это сформировало меня. Я очень рано повзрослел. У меня появилось четкое понимание, что такое настоящая ответственность, что такое настоящая любовь - когда ты не можешь иначе, потому что это твоя семья. Это закалило меня, но и оставило глубокую рану. Я не могу забыть, что мой брат мог иметь совсем другую жизнь, если бы не жадность и равнодушие конкретного человека", - говорит певец.

По словам Целипа, самое важное - изменить систему так, чтобы подобное не повторялось.

"Прежде всего должна быть реальная ответственность за врачебную халатность. Не только дисциплинарная, но и уголовная, если речь идет о вреде здоровью или жизни. Пациенты имеют право на справедливое и независимое рассмотрение жалоб. Врачи должны отвечать не только за бумаги, а за реальные действия. И главное - должна быть культура уважения к пациентам. Потому что сейчас многие чувствуют себя бесправными, их проблемы замалчивают. Это надо изменить", - отмечает он.

Кто такой Игорь Целип

Игорь Целип - это украинский певец и автор-исполнитель, который получил известность после победы на телешоу "Караоке на Майдане" в 2018 году

Он родился на Тернопольщине и с самого детства интересовался музыкой, а также получал образование в области юриспруденции и экономики, продолжая развивать свой вокал.

Игорь активно использует соцсети, где прославился благодаря своим песням "Моє серце", "Хто ти" и других. А его композиция "Всі зірки", выпущенная в 2024 году, стала популярной не только в Украине, но и благодаря вирусному эффекту в TikTok.

За несколько лет до полномасштабного вторжения переехал в Великобританию, где работал на строительстве вместе с отцом.

После 2022 года активно приобщается к благотворительным концертам и выступлениям как в Великобритании, так и в других странах Европы, вместе с украинскими артистами.

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