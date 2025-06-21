У модному купальнику: Дорофєєва показала, де і як відпочивала з Кацуріним (фото)
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін вирішили втекти від міської метушні до Волинської області. Пара обрала для відпочинку мальовничу локацію в готелі серед природи.
Детальніше про відпочинок зірок та модний літній образ співачки розповідає РБК-Україна.
Де відпочивали Дорофєєва та Кацурін
Для відпочинку вони обрали готель Cherot, який розташований на березі озера Пісочне в селі Стара Вижівка Волинської області. Там з одного боку - кришталево чиста вода, а з іншого - хвойний ліс.
Судячи з опублікованих світлин та відео, закохані грілися біля вогнища, засмагали та насолоджувалися природою.
"Останній тиждень емоційно був просто жесть. І морально, і фізично вже треба було зупинитись і видихнути. Дякую, Мішо, за ці пару днів", - написала артистка.
Подружжя мало особливий привід для подорожі, адже напередодні відомий ресторатор відзначив 36-й день народження.
Тоді з нагоди свята співачка опублікувала миле фото коханого і написала теплі слова привітання.
Як Дорофєєва привітала Кацуріна (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Крім того, раніше Надя зізналася, що останній тиждень був для неї максимально виснажливим.
"Мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоровʼям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: Як же мені всіх нас шкода", - зазначила вона.
Водночас артистка наголосила, що кожен повинен вміти вчасно собі допомогти. Не дивно, що пара зрештою вирішила дати собі можливість видихнути та розслабитися.
Надя про важкий емоційний стан (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Який купальний обрала Дорофєєва
Зірка продемонструвала підтягнуту фігуру та природну красу в трендовому купальнику ніжного пісочного кольору.
Модний лук вона доповнила кепкою. Раніше ми писали, як носити бейсболки влітку.
Дорофєєва показала стильний купальник (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Чим особливий купальник Дорофєєвої
Він поєднує усі сучасні тенденції моди:
- однотонний колір відповідає мінімалістичному тренду;
- універсальний та класичний дизайн пасує багатьом типам фігур;
- надає витонченості та елегантності.
Модний купальник Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Скільки коштує відпочинок в готелі
Готель, у якому відпочивала зіркова пара, пропонує декілька варіантів розміщення. Є номери з видом на озеро. Ціна таких стартує від 10 тисяч гривень за добу. З видом на ліс - від 9 тисяч гривень.
Також можна винайняти просторий будиночок біля водойми за 30 тисяч за ніч або сімейний номер з лісовим краєвидом за 13 тисяч.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram DOROFEEVA, сайт Cherot.