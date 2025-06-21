ua en ru
Сб, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У модному купальнику: Дорофєєва показала, де і як відпочивала з Кацуріним (фото)

Субота 21 червня 2025 16:05
UA EN RU
У модному купальнику: Дорофєєва показала, де і як відпочивала з Кацуріним (фото) Надя Дорофєєва та Міша Кацурін провели час на природі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін вирішили втекти від міської метушні до Волинської області. Пара обрала для відпочинку мальовничу локацію в готелі серед природи.

Детальніше про відпочинок зірок та модний літній образ співачки розповідає РБК-Україна.

Де відпочивали Дорофєєва та Кацурін

Для відпочинку вони обрали готель Cherot, який розташований на березі озера Пісочне в селі Стара Вижівка Волинської області. Там з одного боку - кришталево чиста вода, а з іншого - хвойний ліс.

Судячи з опублікованих світлин та відео, закохані грілися біля вогнища, засмагали та насолоджувалися природою.

"Останній тиждень емоційно був просто жесть. І морально, і фізично вже треба було зупинитись і видихнути. Дякую, Мішо, за ці пару днів", - написала артистка.

Де відпочивали Дорофєєва та Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подружжя мало особливий привід для подорожі, адже напередодні відомий ресторатор відзначив 36-й день народження.

Тоді з нагоди свята співачка опублікувала миле фото коханого і написала теплі слова привітання.

У модному купальнику: Дорофєєва показала, де і як відпочивала з Кацуріним (фото)Як Дорофєєва привітала Кацуріна (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Крім того, раніше Надя зізналася, що останній тиждень був для неї максимально виснажливим.

"Мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоровʼям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: Як же мені всіх нас шкода", - зазначила вона.

Водночас артистка наголосила, що кожен повинен вміти вчасно собі допомогти. Не дивно, що пара зрештою вирішила дати собі можливість видихнути та розслабитися.

У модному купальнику: Дорофєєва показала, де і як відпочивала з Кацуріним (фото)Надя про важкий емоційний стан (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Який купальний обрала Дорофєєва

Зірка продемонструвала підтягнуту фігуру та природну красу в трендовому купальнику ніжного пісочного кольору.

Модний лук вона доповнила кепкою. Раніше ми писали, як носити бейсболки влітку.

У модному купальнику: Дорофєєва показала, де і як відпочивала з Кацуріним (фото)
Дорофєєва показала стильний купальник (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Чим особливий купальник Дорофєєвої

Він поєднує усі сучасні тенденції моди:

  • однотонний колір відповідає мінімалістичному тренду;
  • універсальний та класичний дизайн пасує багатьом типам фігур;
  • надає витонченості та елегантності.

У модному купальнику: Дорофєєва показала, де і як відпочивала з Кацуріним (фото)Модний купальник Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Скільки коштує відпочинок в готелі

Готель, у якому відпочивала зіркова пара, пропонує декілька варіантів розміщення. Є номери з видом на озеро. Ціна таких стартує від 10 тисяч гривень за добу. З видом на ліс - від 9 тисяч гривень.

Також можна винайняти просторий будиночок біля водойми за 30 тисяч за ніч або сімейний номер з лісовим краєвидом за 13 тисяч.

Де відпочивали Дорофєєва та Кацурін (скриншоти)

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram DOROFEEVA, сайт Cherot.

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу Надя Дорофеєва Зірки шоу-бізнесу Тренди Зірки
Життя
На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні
На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні