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В модном купальнике: Дорофеева показала, где и как отдыхала с Кацуриным (фото)

Суббота 21 июня 2025 16:05
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В модном купальнике: Дорофеева показала, где и как отдыхала с Кацуриным (фото) Надя Дорофеева и Миша Кацурин провели время на природе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Надя Дорофеева и Миша Кацурин решили сбежать от городской суеты в Волынскую область. Пара выбрала для отдыха живописную локацию в отеле среди природы.

Подробнее об отдыхе звезд и модном летнем образе певицы рассказывает РБК-Украина.

Где отдыхали Дорофеева и Кацурин

Для отдыха они выбрали отель Cherot, который расположен на берегу озера Песочное в селе Старая Выжевка Волынской области. Там с одной стороны - кристально чистая вода, а с другой - хвойный лес.

Судя по опубликованным фотографиям и видео, влюбленные грелись у костра, загорали и наслаждались природой.

"Последняя неделя эмоционально была просто жесть. И морально, и физически уже надо было остановиться и выдохнуть. Спасибо, Миша, за эти пару дней", - написала артистка.

Где отдыхали Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У супругов был особый повод для путешествия, ведь накануне известный ресторатор отметил 36-й день рождения.

Тогда по случаю праздника певица опубликовала милое фото любимого и написала теплые слова поздравления.

В модном купальнике: Дорофеева показала, где и как отдыхала с Кацуриным (фото)Как Дорофеева поздравила Кацурина (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кроме того, ранее Надя призналась, что последняя неделя была для нее максимально изнурительной.

"Мой стресс достиг какого-то нового уровня. Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: Как же мне всех нас жаль", - отметила она.

В то же время артистка подчеркнула, что каждый должен уметь вовремя себе помочь. Неудивительно, что пара в конце концов решила дать себе возможность выдохнуть и расслабиться.

В модном купальнике: Дорофеева показала, где и как отдыхала с Кацуриным (фото)Надя о тяжелом эмоциональном состоянии (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Какой купальный выбрала Дорофеева

Звезда продемонстрировала подтянутую фигуру и естественную красоту в трендовом купальнике нежного песочного цвета.

Модный лук она дополнила кепкой. Ранее мы писали, как носить бейсболки летом.

В модном купальнике: Дорофеева показала, где и как отдыхала с Кацуриным (фото)
Дорофеева показала стильный купальник (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Чем особенный купальник Дорофеевой

Он сочетает все современные тенденции моды:

  • однотонный цвет соответствует минималистическому тренду;
  • универсальный и классический дизайн подходит многим типам фигур;
  • придает утонченности и элегантности.

В модном купальнике: Дорофеева показала, где и как отдыхала с Кацуриным (фото)Модный купальник Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сколько стоит отдых в отеле

Отель, в котором отдыхала звездная пара, предлагает несколько вариантов размещения. Есть номера с видом на озеро. Цена таких стартует от 10 тысяч гривен за сутки. С видом на лес - от 9 тысяч гривен.

Также можно снять просторный домик у водоема за 30 тысяч за ночь или семейный номер с лесным видом за 13 тысяч.

Где отдыхали Дорофеева и Кацурин (скриншоты)

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram DOROFEEVA, сайт Cherot.

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