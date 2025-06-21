В модном купальнике: Дорофеева показала, где и как отдыхала с Кацуриным (фото)

Надя Дорофеева и Миша Кацурин решили сбежать от городской суеты в Волынскую область. Пара выбрала для отдыха живописную локацию в отеле среди природы.

Где отдыхали Дорофеева и Кацурин

Для отдыха они выбрали отель Cherot, который расположен на берегу озера Песочное в селе Старая Выжевка Волынской области. Там с одной стороны - кристально чистая вода, а с другой - хвойный лес.

Судя по опубликованным фотографиям и видео, влюбленные грелись у костра, загорали и наслаждались природой.

"Последняя неделя эмоционально была просто жесть. И морально, и физически уже надо было остановиться и выдохнуть. Спасибо, Миша, за эти пару дней", - написала артистка.

Где отдыхали Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У супругов был особый повод для путешествия, ведь накануне известный ресторатор отметил 36-й день рождения.

Тогда по случаю праздника певица опубликовала милое фото любимого и написала теплые слова поздравления.

Как Дорофеева поздравила Кацурина (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кроме того, ранее Надя призналась, что последняя неделя была для нее максимально изнурительной.

"Мой стресс достиг какого-то нового уровня. Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: Как же мне всех нас жаль", - отметила она.

В то же время артистка подчеркнула, что каждый должен уметь вовремя себе помочь. Неудивительно, что пара в конце концов решила дать себе возможность выдохнуть и расслабиться.

Надя о тяжелом эмоциональном состоянии (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Какой купальный выбрала Дорофеева

Звезда продемонстрировала подтянутую фигуру и естественную красоту в трендовом купальнике нежного песочного цвета.

Модный лук она дополнила кепкой. Ранее мы писали, как носить бейсболки летом.



Дорофеева показала стильный купальник (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Чем особенный купальник Дорофеевой

Он сочетает все современные тенденции моды:

однотонный цвет соответствует минималистическому тренду;

универсальный и классический дизайн подходит многим типам фигур;

придает утонченности и элегантности.

Модный купальник Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сколько стоит отдых в отеле

Отель, в котором отдыхала звездная пара, предлагает несколько вариантов размещения. Есть номера с видом на озеро. Цена таких стартует от 10 тысяч гривен за сутки. С видом на лес - от 9 тысяч гривен.

Также можно снять просторный домик у водоема за 30 тысяч за ночь или семейный номер с лесным видом за 13 тысяч.