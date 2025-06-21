У модному купальнику: Дорофєєва показала, де і як відпочивала з Кацуріним (фото)

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін вирішили втекти від міської метушні до Волинської області. Пара обрала для відпочинку мальовничу локацію в готелі серед природи.
Детальніше про відпочинок зірок та модний літній образ співачки розповідає РБК-Україна.
Для відпочинку вони обрали готель Cherot, який розташований на березі озера Пісочне в селі Стара Вижівка Волинської області. Там з одного боку - кришталево чиста вода, а з іншого - хвойний ліс.
Судячи з опублікованих світлин та відео, закохані грілися біля вогнища, засмагали та насолоджувалися природою.
"Останній тиждень емоційно був просто жесть. І морально, і фізично вже треба було зупинитись і видихнути. Дякую, Мішо, за ці пару днів", - написала артистка.
Подружжя мало особливий привід для подорожі, адже напередодні відомий ресторатор відзначив 36-й день народження.
Тоді з нагоди свята співачка опублікувала миле фото коханого і написала теплі слова привітання.
Крім того, раніше Надя зізналася, що останній тиждень був для неї максимально виснажливим.
"Мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоровʼям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: Як же мені всіх нас шкода", - зазначила вона.
Водночас артистка наголосила, що кожен повинен вміти вчасно собі допомогти. Не дивно, що пара зрештою вирішила дати собі можливість видихнути та розслабитися.
Зірка продемонструвала підтягнуту фігуру та природну красу в трендовому купальнику ніжного пісочного кольору.
Модний лук вона доповнила кепкою. Раніше ми писали, як носити бейсболки влітку.
Дорофєєва показала стильний купальник (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Він поєднує усі сучасні тенденції моди:
Готель, у якому відпочивала зіркова пара, пропонує декілька варіантів розміщення. Є номери з видом на озеро. Ціна таких стартує від 10 тисяч гривень за добу. З видом на ліс - від 9 тисяч гривень.
Також можна винайняти просторий будиночок біля водойми за 30 тисяч за ніч або сімейний номер з лісовим краєвидом за 13 тисяч.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram DOROFEEVA, сайт Cherot.