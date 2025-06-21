У модному купальнику: Дорофєєва показала, де і як відпочивала з Кацуріним (фото)

Де відпочивали Дорофєєва та Кацурін

Для відпочинку вони обрали готель Cherot, який розташований на березі озера Пісочне в селі Стара Вижівка Волинської області. Там з одного боку - кришталево чиста вода, а з іншого - хвойний ліс.

Судячи з опублікованих світлин та відео, закохані грілися біля вогнища, засмагали та насолоджувалися природою.

"Останній тиждень емоційно був просто жесть. І морально, і фізично вже треба було зупинитись і видихнути. Дякую, Мішо, за ці пару днів", - написала артистка.

Де відпочивали Дорофєєва та Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подружжя мало особливий привід для подорожі, адже напередодні відомий ресторатор відзначив 36-й день народження.

Тоді з нагоди свята співачка опублікувала миле фото коханого і написала теплі слова привітання.

Як Дорофєєва привітала Кацуріна (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Крім того, раніше Надя зізналася, що останній тиждень був для неї максимально виснажливим.

"Мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоровʼям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: Як же мені всіх нас шкода", - зазначила вона.

Водночас артистка наголосила, що кожен повинен вміти вчасно собі допомогти. Не дивно, що пара зрештою вирішила дати собі можливість видихнути та розслабитися.

Надя про важкий емоційний стан (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Який купальний обрала Дорофєєва

Зірка продемонструвала підтягнуту фігуру та природну красу в трендовому купальнику ніжного пісочного кольору.

Модний лук вона доповнила кепкою. Раніше ми писали, як носити бейсболки влітку.



Дорофєєва показала стильний купальник (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Чим особливий купальник Дорофєєвої

Він поєднує усі сучасні тенденції моди:

однотонний колір відповідає мінімалістичному тренду;

універсальний та класичний дизайн пасує багатьом типам фігур;

надає витонченості та елегантності.

Модний купальник Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Скільки коштує відпочинок в готелі

Готель, у якому відпочивала зіркова пара, пропонує декілька варіантів розміщення. Є номери з видом на озеро. Ціна таких стартує від 10 тисяч гривень за добу. З видом на ліс - від 9 тисяч гривень.

Також можна винайняти просторий будиночок біля водойми за 30 тисяч за ніч або сімейний номер з лісовим краєвидом за 13 тисяч.