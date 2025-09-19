Моніка Беллуччі та Тім Бертон оголосили про розставання: що відомо

Італійська акторка Моніка Беллуччі та американський режисер Тім Бертон оголосили про свій розрив.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP .

Моніка Беллуччі та Тім Бертон більше не разом

У спільній заяві для видання вони підкреслили, що розійшлися "з великою повагою та взаємною прихильністю".

Ще в липні 2023 року Беллуччі та Бертон з’являлися разом на червоній доріжці кінофестивалю Джиффоні в Італії, однак тепер їхня історія кохання добігла кінця.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон (фото: Getty Images)

Як познайомилися

Пара вперше зустрілася у 2022 році на фестивалі Люм’єр у Ліоні. Тоді Моніка вручала Тіму престижну премію Люм’єра.

Їхнє знайомство швидко переросло у роман, який активно обговорювали в ЗМІ.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон (фото: Getty Images)

"Я люблю Тіма. І я надзвичайно поважаю Тіма Бертона. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті", - зізналася тоді Беллуччі в інтерв’ю Marie-Claire.

До слова, їхній союз дав життя і творчій співпраці. Моніка отримала роль у стрічці "Бітлджус 2" - продовженні культової чорної комедії 1988 року.

У новій частині акторка втілила образ Долорес - зловісної істоти на кшталт Франкенштейна, яка прагне помститися своєму колишньому чоловікові Бітлджусу (Майкл Кітон).

Фільм відкривав Венеційський кінофестиваль у 2024 році й став однією з найгучніших прем’єр року.