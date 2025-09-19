ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Моніка Беллуччі та Тім Бертон оголосили про розставання: що відомо

П'ятниця 19 вересня 2025 14:06
UA EN RU
Моніка Беллуччі та Тім Бертон оголосили про розставання: що відомо Моніка Беллуччі та Тім Бертон (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Італійська акторка Моніка Беллуччі та американський режисер Тім Бертон оголосили про свій розрив.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон більше не разом

У спільній заяві для видання вони підкреслили, що розійшлися "з великою повагою та взаємною прихильністю".

Ще в липні 2023 року Беллуччі та Бертон з’являлися разом на червоній доріжці кінофестивалю Джиффоні в Італії, однак тепер їхня історія кохання добігла кінця.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон оголосили про розставання: що відомоМоніка Беллуччі та Тім Бертон (фото: Getty Images)

Як познайомилися

Пара вперше зустрілася у 2022 році на фестивалі Люм’єр у Ліоні. Тоді Моніка вручала Тіму престижну премію Люм’єра.

Їхнє знайомство швидко переросло у роман, який активно обговорювали в ЗМІ.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон оголосили про розставання: що відомоМоніка Беллуччі та Тім Бертон (фото: Getty Images)

"Я люблю Тіма. І я надзвичайно поважаю Тіма Бертона. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті", - зізналася тоді Беллуччі в інтерв’ю Marie-Claire.

До слова, їхній союз дав життя і творчій співпраці. Моніка отримала роль у стрічці "Бітлджус 2" - продовженні культової чорної комедії 1988 року.

У новій частині акторка втілила образ Долорес - зловісної істоти на кшталт Франкенштейна, яка прагне помститися своєму колишньому чоловікові Бітлджусу (Майкл Кітон).

Фільм відкривав Венеційський кінофестиваль у 2024 році й став однією з найгучніших прем’єр року.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Моника Беллуччи Стосунки Зірки
Новини
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто