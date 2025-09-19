ua en ru
Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании: что известно

Пятница 19 сентября 2025 14:06
Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании: что известно Моника Беллуччи и Тим Бертон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссер Тим Бертон объявили о своем разрыве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Моника Беллуччи и Тим Бертон больше не вместе

В совместном заявлении для издания они подчеркнули, что разошлись "с большим уважением и взаимной привязанностью".

Еще в июле 2023 года Беллуччи и Бертон появлялись вместе на красной дорожке кинофестиваля Джиффони в Италии, однако теперь их история любви подошла к концу.

Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании: что известноМоника Беллуччи и Тим Бертон (фото: Getty Images)

Как познакомились

Пара впервые встретилась в 2022 году на фестивале Люмьер в Лионе. Тогда Моника вручала Тиму престижную премию Люмьера.

Их знакомство быстро переросло в роман, который активно обсуждали в СМИ.

Моника Беллуччи и Тим Бертон объявили о расставании: что известноМоника Беллуччи и Тим Бертон (фото: Getty Images)

"Я люблю Тима. И я чрезвычайно уважаю Тима Бертона. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни", - призналась тогда Беллуччи в интервью Marie-Claire.

К слову, их союз дал жизнь и творческому сотрудничеству. Моника получила роль в ленте "Битлджус 2" - продолжении культовой черной комедии 1988 года.

В новой части актриса воплотила образ Долорес - зловещего существа вроде Франкенштейна, которое стремится отомстить своему бывшему мужу Битлджусу (Майкл Китон).

Фильм открывал Венецианский кинофестиваль в 2024 году и стал одной из самых громких премьер года.

