Моніка Беллуччі та Тім Бертон оголосили про розставання: що відомо

Італійська акторка Моніка Беллуччі та американський режисер Тім Бертон оголосили про свій розрив.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.
У спільній заяві для видання вони підкреслили, що розійшлися "з великою повагою та взаємною прихильністю".
Ще в липні 2023 року Беллуччі та Бертон з’являлися разом на червоній доріжці кінофестивалю Джиффоні в Італії, однак тепер їхня історія кохання добігла кінця.
Пара вперше зустрілася у 2022 році на фестивалі Люм’єр у Ліоні. Тоді Моніка вручала Тіму престижну премію Люм’єра.
Їхнє знайомство швидко переросло у роман, який активно обговорювали в ЗМІ.
"Я люблю Тіма. І я надзвичайно поважаю Тіма Бертона. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті", - зізналася тоді Беллуччі в інтерв’ю Marie-Claire.
До слова, їхній союз дав життя і творчій співпраці. Моніка отримала роль у стрічці "Бітлджус 2" - продовженні культової чорної комедії 1988 року.
У новій частині акторка втілила образ Долорес - зловісної істоти на кшталт Франкенштейна, яка прагне помститися своєму колишньому чоловікові Бітлджусу (Майкл Кітон).
Фільм відкривав Венеційський кінофестиваль у 2024 році й став однією з найгучніших прем’єр року.
Вас може зацікавити: