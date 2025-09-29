ua en ru
"Музика показує біль і силу". Євген Філатов про війну, культуру і "Друге дихання"

Понеділок 29 вересня 2025 14:44
"Музика показує біль і силу". Євген Філатов про війну, культуру і "Друге дихання" Євген Філатов (фото: instagram.com/themaneken)
Автор: Іванна Пашкевич

Євген Філатов (The Maneken) - один із найвідоміших українських композиторів та саундпродюсерів, який звик створювати музику, що формує тренди. Нещодавно він у дуеті з композитором Олександром Чорним працював над саундтреком до фільму "Друге дихання" - картини, що розповідає про надзвичайну силу та шлях українських воїнів.

Напередодні прем'єри фільму у кінотеатрах (9 жовтня) Філатов у інтерв'ю РБК-Україна розповів про творчі виклики проєкту, де довелося органічно поєднати оркестрове звучання з піснями "Океану Ельзи", а також про складність музичного підкреслення сцен розпачу героїв.

– Це ваш перший досвід роботи над кіно в дуеті з іншим композитором. Яким він був?

– Так, це мій перший проєкт, коли над музикою працювали одразу двоє. Для мене це був невеликий челендж, але водночас цікава співпраця. Олександр Чорний написав класні музичні теми, і ми вдвох впоралися.

– Яким було головне завдання для вас у цьому фільмі?

– Я був у захваті від наших героїв, які подолали величезний шлях назустріч мрії та зробили неможливе можливим. Моє завдання було музично підкреслити цей біль, усі складнощі й водночас силу, з якою вони йшли вперед.

– У фільмі звучить музика "Океану Ельзи". Як ви інтегрували ці пісні?

– Це був окремий виклик. Щоб максимально епічно вплести композиції, я використовував оркестрове звучання та акапельний вокал. Мені було важливо, щоб пісні органічно лягали в тканину саундтреку.

– Чи всі музичні сцени вдалося вибудувати легко?

– Ні, не завжди. Особливо складними були сцени розпачу, де немає сил, де є піт і сльози. Там довелося багато працювати, пробувати різні рішення.

Не все вдалося з першого разу, але врешті-решт усі залишилися задоволені, і вийшло справді сильне кіно. Дуже приємно працювати з режисеркою Марією Кондаковою - вона точно відчуває настрій.

– Що для вас означає продовжувати працювати у кіномузиці зараз, під час війни?

– Для мене це важливо. До повномасштабного вторгнення в Україні було різне ігрове кіно - комедії, драми, трилери. Сьогодні це переважно документальні стрічки, що так чи інакше торкаються війни й теми наших бійців. Але я радий працювати й рухатися далі, розвивати себе саме як кінокомпозитора.

– Ви сказали, що культура - це особливо важливо зараз. Чому?

– Під час війни й кризи культура має крокувати вперед і показувати Україну як самостійну, сильну й талановиту державу. Митці сьогодні повинні єднатися й робити все, аби світ побачив: перед ним дуже потужна нація. Культура - це наша зброя.

Що відомо про фільм "Друге дихання"

Стрічка розповідає надихаючу історію п’яти українських військових - чотирьох із протезами та бійчині, яка пережила важке поранення, - які здійснили сходження на найвищу точку Африки, гору Кіліманджаро (Танзанія).

На висоті 5895 метрів вони розгорнули український прапор.

&quot;Музика показує біль і силу&quot;. Євген Філатов про війну, культуру і &quot;Друге дихання&quot;Кадр з фільму "Друге дихання"

Фільм, режисеркою якого стала французько-українська документалістка Марія Кондакова, є не просто хронікою фізичного підйому.

Стрічка фокусується на внутрішній трансформації героїв: подоланні болю, психологічному переосмисленні досвіду війни та віднайденні нової сили завдяки командному духу.

Оператором картини став Сергій Михальчук, відомий своєю роботою над стрічками "Довбуш", "Дике поле" та "Поводир".

&quot;Музика показує біль і силу&quot;. Євген Філатов про війну, культуру і &quot;Друге дихання&quot;Кадр з фільму "Друге дихання"

У проєкті взяли участь ветерани Роман Колесник, Ольга Єгорова, Владислав Шатіло, Михайло Матвіїв та Олександр Міхов.

До сходження також долучився телеведучий Олександр Педан, який є амбасадором фонду "Друге дихання" та співпродюсером стрічки.

Прем’єра фільму "Друге дихання" відбудеться 9 жовтня в українських кінотеатрах.

Усі кошти з прокату будуть передані у фонд "Друге дихання" на допомогу ветеранам з ампутованими кінцівками для проходження фізичної та психологічної реабілітації.

&quot;Музика показує біль і силу&quot;. Євген Філатов про війну, культуру і &quot;Друге дихання&quot;Кадр з фільму "Друге дихання"

