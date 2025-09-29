ua en ru
"Музыка показывает боль и силу". Евгений Филатов о войне, культуре и "Друге дихання"

Понедельник 29 сентября 2025 14:44
"Музыка показывает боль и силу". Евгений Филатов о войне, культуре и "Друге дихання" Евгений Филатов (фото: instagram.com/themaneken)
Автор: Иванна Пашкевич

Евгений Филатов (The Maneken) - один из самых известных украинских композиторов и саундпродюсеров, который привык создавать музыку, формирующую тренды. Недавно он в дуэте с композитором Александром Черным работал над саундтреком к фильму "Друге дихання" - картине, рассказывающей о необычайной силе и пути украинских воинов.

Накануне премьеры фильма в кинотеатрах (9 октября) Филатов в интервью РБК-Украина рассказал о творческих вызовах проекта, где пришлось органично совместить оркестровое звучание с песнями "Океана Эльзы", а также о сложности музыкального подчеркивания сцен отчаяния героев.

– Это ваш первый опыт работы над кино в дуэте с другим композитором. Каким он был?

– Да, это мой первый проект, когда над музыкой работали сразу двое. Для меня это был небольшой челлендж, но в то же время интересное сотрудничество. Александр Черный написал классные музыкальные темы, и мы вдвоем справились.

– Какой была главная задача для вас в этом фильме?

– Я был в восторге от наших героев, которые преодолели огромный путь навстречу мечте и сделали невозможное возможным. Моя задача была музыкально подчеркнуть эту боль, все сложности и одновременно силу, с которой они шли вперед.

– В фильме звучит музыка "Океана Эльзы". Как вы интегрировали эти песни?

– Это был отдельный вызов. Чтобы максимально эпично вплести композиции, я использовал оркестровое звучание и акапельный вокал. Мне было важно, чтобы песни органично ложились в ткань саундтрека.

– Все ли музыкальные сцены удалось выстроить легко?

– Нет, не всегда. Особенно сложными были сцены отчаяния, где нет сил, где есть пот и слезы. Там пришлось много работать, пробовать разные решения.

Не все удалось с первого раза, но в конце концов все остались довольны, и получилось действительно сильное кино. Очень приятно работать с режиссером Марией Кондаковой - она точно чувствует настроение.

– Что для вас значит продолжать работать в киномузыке сейчас, во время войны?

– Для меня это важно. До полномасштабного вторжения в Украине было разное игровое кино - комедии, драмы, триллеры. Сегодня это в основном документальные ленты, так или иначе касающиеся войны и темы наших бойцов. Но я рад работать и двигаться дальше, развивать себя именно как кинокомпозитора.

– Вы сказали, что культура - это особенно важно сейчас. Почему?

– Во время войны и кризиса культура должна шагать вперед и показывать Украину как самостоятельное, сильное и талантливое государство. Художники сегодня должны объединиться и делать все, чтобы мир увидел: перед ним очень мощная нация. Культура - это наше оружие.

Что известно о фильме "Друге дихання

Лента рассказывает вдохновляющую историю пяти украинских военных - четырех с протезами и бойца, пережившего тяжелое ранение, - которые совершили восхождение на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро (Танзания).

На высоте 5895 метров они развернули украинский флаг.

&quot;Музыка показывает боль и силу&quot;. Евгений Филатов о войне, культуре и &quot;Друге дихання&quot;Кадр из фильма "Друге дихання"

Фильм, режиссером которого стала французско-украинская документалистка Мария Кондакова, является не просто хроникой физического подъема.

Лента фокусируется на внутренней трансформации героев: преодолении боли, психологическом переосмыслении опыта войны и обретении новой силы благодаря командному духу.

Оператором картины стал Сергей Михальчук, известный своей работой над лентами "Довбуш", "Дике поле" и "Поводир".

&quot;Музыка показывает боль и силу&quot;. Евгений Филатов о войне, культуре и &quot;Друге дихання&quot;Кадр из фильма "Друге дихання"

В проекте приняли участие ветераны Роман Колесник, Ольга Егорова, Владислав Шатило, Михаил Матвеев и Александр Михов. К восхождению также присоединился телеведущий Александр Педан, который является амбассадором фонда "Друге дихання" и сопродюсером ленты.

Премьера фильма "Друге дихання" состоится 9 октября в украинских кинотеатрах.

Все средства с проката будут переданы в фонд "Второе дыхание" на помощь ветеранам с ампутированными конечностями для прохождения физической и психологической реабилитации.

&quot;Музыка показывает боль и силу&quot;. Евгений Филатов о войне, культуре и &quot;Друге дихання&quot;Кадр из фильма "Друге дихання"

