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Напередодні бою з Дюбуа: Усик і Пивоваров презентували спільний трек (відео)

П'ятниця 18 липня 2025 10:49
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Напередодні бою з Дюбуа: Усик і Пивоваров презентували спільний трек (відео) Олександр Усик і Артем Пивоваров (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Напередодні масштабного реваншу Олександра Усика з Даніелем Дюбуа на "Вемблі" відбулася прем’єра спільного треку "Fight for Life". У створенні пісні взяли участь сам Усик, популярний український співак Артем Пивоваров та діджейка Ольга Корольова (DJ Korolova).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис знаменитостей в Instagram.

Усик, Пивоваров і DJ Korolova об'єдналися для нового треку

Над створенням відеоверсії пісні працювали найкращі українські фахівці з візуальних ефектів, аніматори та дизайнери ігор на движку Unreal Engine.

Історія треку розповідає про вічну боротьбу світла і темряви, де Усик постає воїном-пошукачем, Корольова втілює натхнення і гармонію, а Пивоваров - джерелом вищої енергії.

Через образи головного героя показано виклики, з якими нині стикаються українці.

Ця робота нагадує про силу та стійкість нашого народу у складний час боротьби.

"Fight for Life“, як і мої інші останні роботи, - це експеримент. У створенні взяли участь талановиті українці, які є видатними представниками нашої країни на світовій арені. Це професійний боксер Олександр Усик, представниця світової мелодійної техно-сцени KOROLOVA, одна з найкращих виконавиць цього жанру, та творці візуалізацій для різних закордонних проєктів", - говорить Пивоваров.

"У цій роботі Усик - це уособлення українського народу. Він безстрашний, незламний, ніколи не здається, йде лише вперед і бореться з темними силами. Історично ми встигли підготувати "Fight for Life" до легендарного бою непереможного чемпіона, який захищатиме свій пояс і знову покаже, що українці - незламний, сильний духом народ", - додав він.

До речі, співочі здібності Усика - це не новина для його вболівальників. Під час однієї з поїздок на позиції він у формі ЗСУ разом з військовими 24-ї окремої механізованої бригади емоційно зачитав реп-версію пісні "Заповіт" виконавця Balsam, натхненну віршем Тараса Шевченка.

Відео з цього моменту з'явилося в TikTok і швидко розлетілося мережею, зібравши безліч захоплених відгуків.

Це не перший раз, коли Усик вражає артистизмом: перед другим боєм з Джошуа він з'явився на прес-конференції в Джидді в образі козака у вишиванці й заспівав "Ой у лузі червона калина".

Бій Усика і Дюбуа

19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться масштабний боксерський вечір, організований відомим промоутером Френком Ворреном та його компанією Queensberry Promotions.

Головною подією заходу стане поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, у якому зійдуться українець Олександр Усик (23 перемоги, 14 з яких - нокаутом) та британський боксер Даніель Дюбуа (22 перемоги, 21 нокаут, 2 поразки).

Для Усика це буде другий бій проти Дюбуа - у серпні 2023 року українець переміг суперника технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Після цього Усик здобув дві перемоги над Тайсоном Ф’юрі, а Дюбуа здобув три поспіль перемоги та став чемпіоном за версією IBF.

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