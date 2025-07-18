ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Накануне боя с Дюбуа: Усик и Пивоваров презентовали совместный трек (видео)

Пятница 18 июля 2025 10:49
UA EN RU
Накануне боя с Дюбуа: Усик и Пивоваров презентовали совместный трек (видео) Александр Усик и Артем Пивоваров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Накануне масштабного реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа на "Уэмбли" состоялась премьера совместного трека "Fight for Life". В создании песни приняли участие сам Усик, популярный украинский певец Артем Пивоваров и диджей Ольга Королева (DJ Korolova).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное сообщение знаменитостей в Instagram.

Усик, Пивоваров и DJ Korolova объединились для нового трека

Над созданием видеоверсии песни работали лучшие украинские специалисты по визуальным эффектам, аниматоры и дизайнеры игр на движке Unreal Engine.

История трека рассказывает о вечной борьбе света и тьмы, где Усик предстает воином-поисковиком, Королева воплощает вдохновение и гармонию, а Пивоваров - источником высшей энергии.

Через образы главного героя показаны вызовы, с которыми сейчас сталкиваются украинцы.

Эта работа напоминает о силе и стойкости нашего народа в сложное время борьбы.

"Fight for Life", как и мои другие последние работы, - это эксперимент. В создании приняли участие талантливые украинцы, которые являются выдающимися представителями нашей страны на мировой арене. Это профессиональный боксер Александр Усик, представительница мировой мелодичной техно-сцены KOROLOVA, одна из лучших исполнительниц этого жанра, и создатели визуализаций для различных зарубежных проектов", - говорит Пивоваров.

"В этой работе Усик - это олицетворение украинского народа. Он бесстрашный, несокрушимый, никогда не сдается, идет только вперед и борется с темными силами. Исторически мы успели подготовить "Fight for Life" к легендарному бою непобедимого чемпиона, который будет защищать свой пояс и снова покажет, что украинцы - несокрушимый, сильный духом народ", - добавил он.

Кстати, певческие способности Усика - это не новость для его болельщиков. Во время одной из поездок на позиции он в форме ВСУ вместе с военными 24-й отдельной механизированной бригады эмоционально зачитал рэп-версию песни "Заповіт" исполнителя Balsam, вдохновленную стихотворением Тараса Шевченко.

Видео с этого момента появилось в TikTok и быстро разлетелось по сети, собрав множество восторженных отзывов.

Это не первый раз, когда Усик поражает артистизмом: перед вторым боем с Джошуа он появился на пресс-конференции в Джидди в образе казака в вышиванке и спел "Ой у лузі червона калина".

Бой Усика и Дюбуа

19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится масштабный боксерский вечер, организованный известным промоутером Фрэнком Уорреном и его компанией Queensberry Promotions.

Главным событием мероприятия станет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором сойдутся украинец Александр Усик (23 победы, 14 из которых - нокаутом) и британский боксер Даниэль Дюбуа (22 победы, 21 нокаут, 2 поражения).

Для Усика это будет второй бой против Дюбуа - в августе 2023 года украинец победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде.

После этого Усик одержал две победы над Тайсоном Фьюри, а Дюбуа одержал три подряд победы и стал чемпионом по версии IBF.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Артем Пивоваров Бокс Спортсмены
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе