Наречений-військовий Соломії Вітвіцької зворушливо звернувся до неї в особливий день

Річ у тім, що сьогодні телеведуча святкує свій день народження. Їй виповнюється 45 років.

"Сьогодні твоє свято, моя кохана, Соломія. Я захоплююся тобою - твоєю силою, мудрістю, добротою і тим, як ти вмієш дарувати тепло іншим. Ти - приклад, натхнення і людина, якою неможливо не пишатися", - зазначив він.

Також він подякував коханій за кожен день поруч, любов і підтримку.

"Нехай збуваються твої мрії, а все хороше тільки множиться. Люблю тебе безмежно", - підсумував він.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Телеведуча вже встигла відреагувати на привітання і поставила смайл у вигляді сердечка в коментарях.

Крім того, Вітвіцька написала довгий пост про те, яким був її минулий рік.

"Цей мій рік був дуже різний. Світло і темрява чергувалися як у старих кінохроніках. Було багато любові, підтримки, великих справ. Було й багато чого, про що не хочеться згадувати, але забути теж не можна", - зазначила вона.

Також вона наголосила, що вірить у любов та українців.

"Я вірю. У любов - справжню, трохи божевільну, але теплу і взаємну. В нас, українців, які підтримують одне одного навіть тоді, коли самі ледь стоять", - наголосила Соломія Вітвіцька.

Нагадаємо, майбутні закохані були знайомі багато років, перетиналися на днях народження спільних знайомих, але спілкування між ними було поверхневе.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Олексій, який до війни був суддею районного суду Сумської області, мобілізувався до лав ЗСУ і попросив у Вітвіцької допомогу зі збором. Між ними зав'язалися дружні стосунки.

Незабаром у пари почався роман, а в лютому 2025 року військовий освідчився Соломії Вітвіцькій.

Соломія Вітвіцька з нареченим-військовим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)