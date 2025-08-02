"Не ставлю крапок": Могилевська зробила відверте зізнання в день свого 50-річчя

Співачці Наталії Могилевській виповнилося 50 років. З нагоди свого дня народження зірка влаштувала сміливий фотосет та зізналася, що думає про вік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий допис з Instagram співачки.

Що сказала Могилевська з нагоди свого 50-річчя

Співачка заговорила про великі внутрішні зміни. І, як зазначила Наталія, тепер вона не намагається під когось підлаштовуватися.

"50 - не вік. Це стан розуму та душі. Покохай мене таку, якою я є... Я більше не намагаюся комусь подобатись. Не виправдовуюсь. Не чекаю дозволу. Не ставлю крапок - бо не збираюся фінішувати", - написала зірка.

"Це мої 50 відтінків щастя, за які я вдячна кожній людині на своєму шляху. Життя лише тепер починає розкриватися по-справжньому - глибоко, яскраво, зі смаком. Якщо раніше я жила "як треба", то тепер - як хочу. І саме це - найкращий старт. Бо я лише починаю грати свою головну роль", - додала Могилевська.

На нових фото, якими поділилася співачка, вона позує у чорному боді та на високих підборах. Нещодавно Могилевська схудла на 15 кілограмів і тепер хизується стрункими формами.

Як зараз виглядає Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

5 кліпів Наталії Могилевської, які варто побачити з нагоди її 50-річчя

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