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"Не ставлю точек": Могилевская сделала откровенное признание в день своего 50-летия

Суббота 02 августа 2025 13:40
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"Не ставлю точек": Могилевская сделала откровенное признание в день своего 50-летия Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Полина Иваненко

Певице Наталье Могилевской исполнилось 50 лет. По случаю своего дня рождения звезда устроила смелый фотосет и призналась, что думает о возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый пост из Instagram певицы.

Что сказала Могилевская по случаю своего 50-летия

Певица заговорила о больших внутренних переменах. И, как отметила Наталья, теперь она не пытается под кого-то подстраиваться.

"50 - не возраст. Это состояние ума и души. Полюби меня такой, какая я есть... Я больше не пытаюсь кому-то нравиться. Не оправдываюсь. Не жду разрешения. Не ставлю точек - потому что не собираюсь финишировать", - написала звезда.

"Это мои 50 оттенков счастья, за которые я благодарна каждому человеку на своем пути. Жизнь только теперь начинает раскрываться по-настоящему - глубоко, ярко, со вкусом. Если раньше я жила "как надо", то теперь - как хочу. И именно это - лучший старт. Потому что я только начинаю играть свою главную роль", - добавила Могилевская.

На новых фото, которыми поделилась певица, она позирует в черном боди и на высоких каблуках. Недавно Могилевская похудела на 15 килограммов и теперь щеголяет стройными формами.

Как сейчас выглядит Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

5 клипов Натальи Могилевской, которые стоит увидеть по случаю ее 50-летия

  • "Місяць"
  • "Я весна"
  • "Ти мені не даєш"
  • "Я танцювала"
  • "В Києві осінь"

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