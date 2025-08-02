"Не ставлю точек": Могилевская сделала откровенное признание в день своего 50-летия
Певице Наталье Могилевской исполнилось 50 лет. По случаю своего дня рождения звезда устроила смелый фотосет и призналась, что думает о возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый пост из Instagram певицы.
Что сказала Могилевская по случаю своего 50-летия
Певица заговорила о больших внутренних переменах. И, как отметила Наталья, теперь она не пытается под кого-то подстраиваться.
"50 - не возраст. Это состояние ума и души. Полюби меня такой, какая я есть... Я больше не пытаюсь кому-то нравиться. Не оправдываюсь. Не жду разрешения. Не ставлю точек - потому что не собираюсь финишировать", - написала звезда.
"Это мои 50 оттенков счастья, за которые я благодарна каждому человеку на своем пути. Жизнь только теперь начинает раскрываться по-настоящему - глубоко, ярко, со вкусом. Если раньше я жила "как надо", то теперь - как хочу. И именно это - лучший старт. Потому что я только начинаю играть свою главную роль", - добавила Могилевская.
На новых фото, которыми поделилась певица, она позирует в черном боди и на высоких каблуках. Недавно Могилевская похудела на 15 килограммов и теперь щеголяет стройными формами.
Как сейчас выглядит Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
5 клипов Натальи Могилевской, которые стоит увидеть по случаю ее 50-летия
- "Місяць"
- "Я весна"
- "Ти мені не даєш"
- "Я танцювала"
- "В Києві осінь"
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