Неочікувано! Блогер назвав гурт, який подає заявку на Нацвідбір

Співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька може стати учасницею Національного відбору на "Євробачення". Хоча раніше вона казала, що навряд чи ще раз повернеться на конкурс.

Як повідомляє РБК-Україна , інсайдом про те, що Заріцька подасть заявку на Нацвідбір, у своєму Telegram -каналі поділився музичний оглядач Роман Бутурлакін.

Що розповів критик

Роман, який відвідав концерт Монатіка у Палаці спорту, побачив виступ KAZKA, а потім поділився цікавим "зливом".

"Інсайд: гурт KAZKA подає заявку на Нацвідбір", - лаконічно написав він і не став розкривати деталей.

Але у коментарях юзери швидко пригадали, що KAZKA говорила про Нацвідбір ще декілька місяців тому. Тоді Заріцька стверджувала, що навряд чи піде на конкурс, але може змінити своє рішення за певних умов.

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

"Незакритий гештальт нібито. Бо ми були двічі на Нацвідборі, і двічі програли. А Jerry Heil була три рази, якщо ви не знали!" - казала Олександра.

"Думаю, що ні. Я готова були піти на Нацвідбір, якби мені сказали: "Олександро, ми тебе дуже любимо. Чи могла б ти представити одразу нашу країну?". Я б сказала "так". А так я не буду з малолєтками оце сидіти і змагатися!" - зазначила вона.

KAZKA на Нацвідборі - що відомо

Нагадаємо, у 2018 та 2019 році Заріцька брала участь в конкурсі. Друга спроба принесла їй та гурту третє місце. Тоді співачка виступила з піснею "Apart".

Перше місце у Нацвідборі тоді посіла співачка Maruv. Але вона не представила Україну на "Євробаченні".

Після оголошення результатів мовник запропонував артистці контракт, який передбачав не лише скасування всіх концертів у Росії, а й контроль над публічними заявами та виступами.

Maruv заявила, що готова була відмовитися від російських гастролей, проте решту умов назвала надто суворими. Переговори завершилися без підписання угоди, а інші фіналісти відбору також не погодилися їхати на "Євробачення".