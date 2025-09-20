Неожиданно! Блогер назвал группу, которая подает заявку на Нацотбор
Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая может стать участницей Национального отбора на "Евровидение". Хотя ранее она говорила, что едва ли еще раз вернется на конкурс.
Как сообщает РБК-Украина, инсайдом о том, что Зарицкая подаст заявку на Нацотбор, в своем Telegram-канале поделился музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.
Что рассказал критик
Роман, который посетил концерт Монатика во Дворце спорта, увидел выступление KAZKA, а затем поделился интересным "сливом".
"Инсайд: группа KAZKA подает заявку на Нацотбор", - лаконично написал он и не стал раскрывать деталей.
Но в комментариях пользователи быстро вспомнили, что KAZKA говорила о Нацотборе еще несколько месяцев назад. Тогда Зарицкая утверждала, что едва ли пойдет на конкурс, но может изменить свое решение при определенных условиях.
KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)
"Незакрытый гештальт будто. Потому что мы были дважды на Нацотборе, и дважды проиграли. А Jerry Heil была три раза, если вы не знали!" - говорила Александра.
"Думаю, что нет. Я готова были пойти на Нацотбор, если бы мне сказали: "Александра, мы тебя очень любим. Могла бы ты представить сразу нашу страну?". Я бы сказала "да". А так я не буду с малолетками сидеть и соревноваться!" - отметила она.
KAZKA на Нацотборе - что известно
Напомним, в 2018 и 2019 году Зарицкая участвовала в конкурсе. Вторая попытка принесла ей и группе третье место. Тогда певица выступила с песней "Apart".
Первое место в Нацотборе тогда заняла певица Maruv, но она не представила Украину на "Евровидении".
После объявления результатов вещатель предложил артистке контракт, который предусматривал не только отмену всех концертов в России, но и контроль над публичными заявлениями и выступлениями.
Maruv заявила, что готова была отказаться от российских гастролей, однако остальные условия назвала слишком строгими. Переговоры завершились без подписания соглашения, а другие финалисты отбора также не согласились ехать на "Евровидение".
