Неожиданно! Блогер назвал группу, которая подает заявку на Нацотбор

Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая может стать участницей Национального отбора на "Евровидение". Хотя ранее она говорила, что едва ли еще раз вернется на конкурс.

Как сообщает РБК-Украина , инсайдом о том, что Зарицкая подаст заявку на Нацотбор, в своем Telegram -канале поделился музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

Что рассказал критик

Роман, который посетил концерт Монатика во Дворце спорта, увидел выступление KAZKA, а затем поделился интересным "сливом".

"Инсайд: группа KAZKA подает заявку на Нацотбор", - лаконично написал он и не стал раскрывать деталей.

Но в комментариях пользователи быстро вспомнили, что KAZKA говорила о Нацотборе еще несколько месяцев назад. Тогда Зарицкая утверждала, что едва ли пойдет на конкурс, но может изменить свое решение при определенных условиях.

KAZKA (фото: instagram.com/kazka.band)

"Незакрытый гештальт будто. Потому что мы были дважды на Нацотборе, и дважды проиграли. А Jerry Heil была три раза, если вы не знали!" - говорила Александра.

"Думаю, что нет. Я готова были пойти на Нацотбор, если бы мне сказали: "Александра, мы тебя очень любим. Могла бы ты представить сразу нашу страну?". Я бы сказала "да". А так я не буду с малолетками сидеть и соревноваться!" - отметила она.

KAZKA на Нацотборе - что известно

Напомним, в 2018 и 2019 году Зарицкая участвовала в конкурсе. Вторая попытка принесла ей и группе третье место. Тогда певица выступила с песней "Apart".

Первое место в Нацотборе тогда заняла певица Maruv, но она не представила Украину на "Евровидении".

После объявления результатов вещатель предложил артистке контракт, который предусматривал не только отмену всех концертов в России, но и контроль над публичными заявлениями и выступлениями.

Maruv заявила, что готова была отказаться от российских гастролей, однако остальные условия назвала слишком строгими. Переговоры завершились без подписания соглашения, а другие финалисты отбора также не согласились ехать на "Евровидение".