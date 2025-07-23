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"Нестиму кохання за двох". Дружина Юрія Феліпенка зворушливо вшанувала його пам'ять (фото)

Середа 23 липня 2025 17:47
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"Нестиму кохання за двох". Дружина Юрія Феліпенка зворушливо вшанувала його пам'ять (фото) Минуло 40 днів з дня загибелі Юрія Феліпенка (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Сьогодні, 23 липня, минає 40 днів з дня загибелі українського актора й військовослужбовця Юрія Феліпенка. Його дружина, ведуча шоу "Ебаут" Катерина Мотрич, зворушливо вшанувала пам'ять чоловіка.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Мотрич.

Як дружина Феліпенка вшанувала його пам'ять

Вона згадала чоловіка в новому дописі, опублікувавши рідкісні кадри з коханим.

В описі вона поділилась теплими спогадами про його почуття гумору, здатність кохати й мрії, які він не встиг втілити у життя.

"Юра мав чудовий смак. Був страшенно іронічним, смішним, тонким. Вмів кохати, дружити. Він не встиг багато чого - стати батьком, купити будинок, побачити нашу перемогу, поїхати в Ісландію", - написала Катерина.

"Але Юра встиг головне: стати Людиною. Стати смиренним чоловіком. Стати воїном. І встиг вкласти у найдорожче все, що мав", - додала вона.

Дружина також пригадала, яку настанову їй дав чоловік за життя.

"Юра просив, щоб раптом що я жила. Щоб несла його памʼять із щасливим життям. Щоб продовжила боротьбу. Щоб ми перемогли недокраїну. І от це раптом що - сталося. Юри немає вже 40 днів", - заявила вона.

Катерина не приховує, що важко переживає втрату коханого. Вона не хоче його відпускати.

"Кохання не минає. Я завжди його нестиму. Тільки тепер за двох", - додала вона.

У шапці профілю в пам'ятну дату Мотрич також поділилася плейлистом актора, який можуть послухати усі охочі.

&quot;Нестиму кохання за двох&quot;. Дружина Юрія Феліпенка зворушливо вшанувала його пам'ять (фото)40 днів без Юрія Феліпенка (фото: instagram.com/motrichka)

Що відомо про смерть актора

Нагадаємо, про загибель повідомила дружина Юрія 15 червня. Він був бійцем батальйону ударних БпАК "Ахіллес" у складі 92-ї штурмової бригади.

Попрощалися з актором та військовим 19 червня у Києві в оточенні рідних та близьких.

Спочатку церемонія проходила в Київському академічному драматичному театрі на Подолі, де працював Феліпенко, а згодом продовжилася у Михайлівському соборі.

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