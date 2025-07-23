"Буду нести любовь за двоих". Жена Юрия Фелипенко трогательно почтила его память (фото)

Сегодня, 23 июля, исполняется 40 дней со дня гибели украинского актера и военнослужащего Юрия Фелипенко. Его жена, ведущая шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич, трогательно почтила память мужа.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Мотрич.

Как жена Фелипенко почтила его память

Она вспомнила мужа в новом посте, опубликовав редкие кадры с любимым.

В заметке она поделилась теплыми воспоминаниями о его чувстве юмора, способности любить и мечтах, которые он не успел воплотить в жизнь.

"У Юры был прекрасный вкус. Он был очень ироничным, смешным, тонким. Умел любить, дружить. Он не успел многое - стать отцом, купить дом, увидеть нашу победу, поехать в Исландию", - написала Екатерина.

"Но Юра успел главное: стать Человеком. Стать смиренным мужчиной. Стать воином. И успел вложить в самое дорогое все, что имел", - добавила она.

Жена также вспомнила, какое наставление ей дал муж при жизни.

"Юра просил, чтобы вдруг что я жила. Чтобы несла его память со счастливой жизнью. Чтобы продолжила борьбу. Чтобы мы победили недокраину. И вот это вдруг что - случилось. Юры нет уже 40 дней", - заявила она.

Екатерина не скрывает, что тяжело переживает потерю любимого. Она не хочет его отпускать.

"Любовь не проходит. Я всегда буду ее нести. Только теперь за двоих", - добавила она.

В шапке профиля в памятную дату Мотрич также поделилась плейлистом актера, который могут послушать все желающие.

40 дней без Юрия Фелипенко (фото: instagram.com/motrichka)

Что известно о смерти актера

Напомним, о гибели сообщила жена Юрия 15 июня. Он был бойцом батальона ударных БпАК "Ахиллес" в составе 92-й штурмовой бригады.

Простились с актером и военным 19 июня в Киеве в окружении родных и близких.

Сначала церемония проходила в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, где работал Фелипенко, а затем продолжилась в Михайловском соборе.