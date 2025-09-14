ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Netflix показав тизер "Відьмака" без Генрі Кавілла: коли вийде 4 сезон і що вже відомо

Неділя 14 вересня 2025 17:29
UA EN RU
Netflix показав тизер "Відьмака" без Генрі Кавілла: коли вийде 4 сезон і що вже відомо Новий "Відьмак" (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Netflix оголосив дату прем’єри 4 сезону "Відьмака" та показав перший тизер. У ролику вперше з’явився Ліам Гемсворт у ролі Ґеральта.

Що відомо про новий сезон "Відьмака" та чому Генрі Кавілл більше не грає головну роль, розповідає РБК-Україна.

Новий Ґеральт у "Відьмаку"

Після трьох сезонів Кавілл офіційно попрощався з проектом. Його місце зайняв Гемсворт, відомий за франшизою "Голодні ігри". У тизері актор з’являється в темному обладунку з фірмовими мечами та медальйоном Школи Вовка.

Шоуранерка Лорен Шмідт Гісріч запевнила, що команда працювала над плавним переходом.

"Ми не робимо копію Кавілла. Ліам принесе власну енергію, зберігши дух персонажа Сапковського", - казала вона.

Сам Гемсворт зізнався, що "в захваті від можливості зіграти Ґеральта", адже давно є фанатом ігор та книг.

Відомо, що Кавілл також дуже любить історію про Відьмака. Але він хотів, аби його персонаж був максимально схожим на "книжкового", через що на зйомках виникали суперечки.

Перший тизер "Відьмака" з Гемсвортом

Чим закінчився 3 сезон

Фінал попередньої частини розділив головних героїв. Ґеральт зазнав тяжкого поранення від зрадника-мага Вільгефорца й вирушив на пошуки Цірі, яку імператор Нільфґаарда Емгір вважає знайденою, але насправді це лише підміна.

Справжня Цірілла потрапила до пустелі Корат, де відмовилась від своїх сил, узяла нове ім’я Фалька й приєдналася до банди. Йенніфер, тим часом переживає смерть наставниці Тіссайї й стає новою очільницею магів Аретузи.

У новому сезоні події продовжать романну сагу Анджея Сапковського "Хрещення вогнем", "Вежа Ластівки" та "Пані Озера". Ґеральт, Йенніфер і Цірі опиняються по різні боки масштабної війни, але прагнуть возз’єднання.

Нові герої та акторський склад

  • Лоренс Фішберн зіграє вампіра-цілителя Регіса
  • Шарлто Коплі постане як мисливець на відьмаків Лео Бонгарт
  • Джеймс П’юрфой виконає роль підступного шпигуна Скеллена, радника імператора
  • Денні Вудберн втілить гнома Золтана Хівая.

До своїх ролей повертаються Аня Чалотра (Йенніфер), Фрея Аллан (Цірі), Джої Бейті (Яск’єр), Мімі Ндівені (Фрінґілья) та Міранда Річардсон (Тіссая).

Netflix вже підтвердив, що 4 і 5 сезони знімають підряд, аби завершити історію на одному сюжетному диханні. І 5 сезон стане остаточною главою екранізації.

Прем’єра 4 сезону "Відьмака" відбудеться 30 жовтня цього року. Усі епізоди одразу з’являться на Netflix, тож шанувальники зможуть подивитися продовження легендарної саги у власному темпі.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Netflix Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори Фільми
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії