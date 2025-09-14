ua en ru
Netflix показал тизер "Ведьмака" без Генри Кавилла: когда выйдет 4 сезон и что уже известно

Воскресенье 14 сентября 2025 17:29
Netflix показал тизер "Ведьмака" без Генри Кавилла: когда выйдет 4 сезон и что уже известно
Автор: Полина Иваненко

Netflix объявил дату премьеры 4 сезона "Ведьмака" и показал первый тизер. В ролике впервые появился Лиам Хемсворт в роли Геральта.

Что известно о новом сезоне "Ведьмака" и почему Генри Кавилл больше не играет главную роль, рассказывает РБК-Украина.

Новый Геральт в "Ведьмаке"

После трех сезонов Кавилл официально попрощался с проектом. Его место занял Хемсворт, известный по франшизе "Голодные игры". В тизере актер появляется в темных доспехах с фирменными мечами и медальоном Школы Волка.

Шоуранер Лорен Шмидт Гисрич заверила, что команда работала над плавным переходом.

"Мы не делаем копию Кавилла. Лиам принесет собственную энергию, сохранив дух персонажа Сапковского", - говорила она.

Сам Хемсворт признался, что "в восторге от возможности сыграть Геральта", ведь давно является фанатом игр и книг.

Известно, что Кавилл также очень любит историю о Ведьмаке. Но он хотел, чтобы его персонаж был максимально похожим на "книжного", из-за чего на съемках возникали споры.

Первый тизер "Ведьмака" с Хемсвортом

Чем закончился 3 сезон

Финал предыдущей части разделил главных героев. Геральт получил тяжелое ранение от предателя-мага Вильгефорца и отправился на поиски Цири, которую император Нильфгаарда Эмгир считает найденной, но на самом деле это лишь подмена.

Настоящая Цирилла попала в пустыню Корат, где отказалась от своих сил, взяла новое имя Фалька и присоединилась к банде. Йеннифер, тем временем переживает смерть наставницы Тиссайи и становится новой главой магов Аретузы.

В новом сезоне события продолжат романную сагу Анджея Сапковского "Крещение огнем", "Башня Ласточки" и "Госпожа Озера". Геральт, Йеннифер и Цири оказываются по разные стороны масштабной войны, но стремятся к воссоединению.

Новые герои и актерский состав

  • Лоренс Фишберн сыграет вампира-целителя Региса
  • Шарлто Копли предстанет как охотник на ведьмаков Лео Бонгарт
  • Джеймс Пьюрфой исполнит роль коварного шпиона Скеллена, советника императора
  • Дэнни Вудберн воплотит гнома Золтана Хивая.

К своим ролям возвращаются Аня Чалотра (Йеннифер), Фрея Аллан (Цири), Джои Бейти (Яскьер), Мими Ндивени (Фрингилья) и Миранда Ричардсон (Тиссая).

Netflix уже подтвердил, что 4 и 5 сезоны снимают подряд, чтобы завершить историю на одном сюжетном дыхании. И 5 сезон станет окончательной главой экранизации.

Премьера 4 сезона "Ведьмака" состоится 30 октября этого года. Все эпизоды сразу появятся на Netflix, поэтому поклонники смогут посмотреть продолжение легендарной саги в собственном темпе.

