Netflix показав тизер "Відьмака" без Генрі Кавілла: коли вийде 4 сезон і що вже відомо

Новий Ґеральт у "Відьмаку"

Після трьох сезонів Кавілл офіційно попрощався з проектом. Його місце зайняв Гемсворт, відомий за франшизою "Голодні ігри". У тизері актор з’являється в темному обладунку з фірмовими мечами та медальйоном Школи Вовка.

Шоуранерка Лорен Шмідт Гісріч запевнила, що команда працювала над плавним переходом.

"Ми не робимо копію Кавілла. Ліам принесе власну енергію, зберігши дух персонажа Сапковського", - казала вона.

Сам Гемсворт зізнався, що "в захваті від можливості зіграти Ґеральта", адже давно є фанатом ігор та книг.

Відомо, що Кавілл також дуже любить історію про Відьмака. Але він хотів, аби його персонаж був максимально схожим на "книжкового", через що на зйомках виникали суперечки.

Перший тизер "Відьмака" з Гемсвортом

Чим закінчився 3 сезон

Фінал попередньої частини розділив головних героїв. Ґеральт зазнав тяжкого поранення від зрадника-мага Вільгефорца й вирушив на пошуки Цірі, яку імператор Нільфґаарда Емгір вважає знайденою, але насправді це лише підміна.

Справжня Цірілла потрапила до пустелі Корат, де відмовилась від своїх сил, узяла нове ім’я Фалька й приєдналася до банди. Йенніфер, тим часом переживає смерть наставниці Тіссайї й стає новою очільницею магів Аретузи.

У новому сезоні події продовжать романну сагу Анджея Сапковського "Хрещення вогнем", "Вежа Ластівки" та "Пані Озера". Ґеральт, Йенніфер і Цірі опиняються по різні боки масштабної війни, але прагнуть возз’єднання.

Нові герої та акторський склад

Лоренс Фішберн зіграє вампіра-цілителя Регіса

Шарлто Коплі постане як мисливець на відьмаків Лео Бонгарт

Джеймс П’юрфой виконає роль підступного шпигуна Скеллена, радника імператора

Денні Вудберн втілить гнома Золтана Хівая.

До своїх ролей повертаються Аня Чалотра (Йенніфер), Фрея Аллан (Цірі), Джої Бейті (Яск’єр), Мімі Ндівені (Фрінґілья) та Міранда Річардсон (Тіссая).

Netflix вже підтвердив, що 4 і 5 сезони знімають підряд, аби завершити історію на одному сюжетному диханні. І 5 сезон стане остаточною главою екранізації.

Прем’єра 4 сезону "Відьмака" відбудеться 30 жовтня цього року. Усі епізоди одразу з’являться на Netflix, тож шанувальники зможуть подивитися продовження легендарної саги у власному темпі.