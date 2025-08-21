"Незаміжня і щаслива": Ірина Горова розповіла, чому не мріє про весілля (відео)

Продюсерка та гендиректорка лейблу Pomitni Ірина Горова висловилася про особисте життя. Колишня дружина репера Потапа не поспішає ще раз виходити заміж.

Чому продюсерка не мріє про весілля

Ірина зізналася, що зараз відчуває себе щасливою. При цьому вона зазначила, що вже 5 років перебуває у стосунках, але про весілля не думає. Але після розлучення з Потапом Горова хвилювалася, що залишиться сама. Зараз цього немає.

"Я незаміжня і щаслива... Я знайшла ту формулу, в якій я зібрала всі інгредієнти, в яких мені просто супер класно, от і все. І це про те, що ти обираєш себе. Нема страху. Мені колись було так страшно", - зізналася продюсерка.

"Думаю: Боже, це я буду одна і кому я буду потрібна, і що з цим робити, а в мене двоє дітей. Оці думки, звісно, в усіх були. Але потім ти думаєш: так, стоп, камон, це стереотип. Я здорова? Здорова. В мене є чудова робота? Є. Я самодостатня? Так", - додала вона.

Також Горова пояснила, що нині вона задоволена своїми стосунками. За ці п'ять років, запевнила Ірина, вона та її обранець жодного разу не посварилися.

З ким саме зустрічається Горова - залишається загадкою. Вона не хоче розкривати особу свого коханого.

"Є коханий. Це неважливо хто. Не хочу виносити це у публічний простір. Тому що у мене специфічне відношення до кохання та хто такий коханий. Узагалі форма, яку я розумію для себе після двох шлюбів, вона трошки відрізняється від стандартної", - пояснювала продюсерка у 2024 році.

Горова з сином і Потапом (скріншот)

З Потапом вона розлучилася у 2014 році, але довгий час репер та продюсерка приховували це від фанів. Від артиста продюсерка народила сина, який нещодавно вирушив до США на навчання.