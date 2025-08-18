Чи є у Потапа та Насті Каменських спільна дитина? Репер відповів
Продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) прокоментував чутки про те, що в нього та його дружини, співачки Насті Каменських, є спільна дитина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста для YouTube-каналу United Action TV.
Чи є у Потапа та Каменських спільна дитина
У мережі тривалий час ширилися припущення, що подружжя таємно стало батьками хлопчика, якого начебто тримають подалі від публічності - мовляв, дитина живе в Іспанії.
Таку версію озвучив, зокрема, ведучий Євген Фешак.
Тривалий час ні Потап, ні Каменських не відповідали на ці розмови.
Однак нещодавно артист все ж прокоментував цю інформацію. Коли його прямо запитали про правдивість чуток, він коротко і чітко спростував їх.
"У нас немає із Настею дитини", - заявив Потап.
Нагадаємо, у репера є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою.
Хлопцеві зараз 16 років. Нещодавно Олексій поділився у соцмережах знімками з родинної подорожі до Великої Британії, де він був разом із колишньою дружиною та сином - фотографії були зроблені в літаку.
Вас може зацікавити:
- Потап висловився про розлучення з Горовою і сказав, хто у ньому винен
- Де зараз мама Насті Каменських, подруга якої - співачка Алла Кудла
- Каменських засвітила люксовий годинник на відпочинку з Потапом.