ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи є у Потапа та Насті Каменських спільна дитина? Репер відповів

Понеділок 18 серпня 2025 10:58
UA EN RU
Чи є у Потапа та Насті Каменських спільна дитина? Репер відповів Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Іванна Пашкевич

Продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) прокоментував чутки про те, що в нього та його дружини, співачки Насті Каменських, є спільна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста для YouTube-каналу United Action TV.

Чи є у Потапа та Каменських спільна дитина

У мережі тривалий час ширилися припущення, що подружжя таємно стало батьками хлопчика, якого начебто тримають подалі від публічності - мовляв, дитина живе в Іспанії.

Таку версію озвучив, зокрема, ведучий Євген Фешак.

Тривалий час ні Потап, ні Каменських не відповідали на ці розмови.

Однак нещодавно артист все ж прокоментував цю інформацію. Коли його прямо запитали про правдивість чуток, він коротко і чітко спростував їх.

"У нас немає із Настею дитини", - заявив Потап.

Нагадаємо, у репера є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою.

Хлопцеві зараз 16 років. Нещодавно Олексій поділився у соцмережах знімками з родинної подорожі до Великої Британії, де він був разом із колишньою дружиною та сином - фотографії були зроблені в літаку.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Настя Каменських Потап Зірки шоу-бізнесу Діти
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія