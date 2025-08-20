Новий "Гаррі Поттер" показав сімейство Візлі. Ось хто грає Джіні та близнюків (фото)

Хто зіграє дітей Артура й Моллі Візлі

Близнюків Фреда і Джорджа Візлі втілять Тристан і Габріель Гарланд

і Персі - актор Руари Спунер

Джіні - юна Грейсі Кокрейн

Рона, як було оголошено раніше, зіграє Алістер Стаут

А матір великої родини - Моллі Візлі - втілить Кетрін Паркінсон.

На кадрі бракує Чарлі Візлі - у повідомленні пояснюється, що він "перебуває в Румунії", тож з'явиться пізніше.

А от найстаршого з братів, Білла Візлі, взагалі не згадали.

Хто зіграє дітей Артура й Моллі Візлі у "Гаррі Поттері" (фото: НВО)

Що вже зняли: знайомі сцени з "Філософського каменя"

Наразі зйомки першого сезону серіалу тривають у Лондоні.

Завдяки витокам зі знімального майданчика стало відомо, що вже відзняли дві ключові сцени з першої книги: поїздку Гаррі з Дурслями до зоопарку та його перший похід на Косу алею разом з Геґрідом.

Кадр зі зйомок серіалу "Гаррі Поттер" (скріншот)

Головного героя Гаррі Поттера грає Домінік Маклафлін, а Геґріда - відомий актор Нік Фрост.

Інші актори та хто зіграє Волдеморта

У ролі Герміони Ґрейнджер - Арабелла Стонтон, Драко Малфоя - Локс Пратт, Албуса Дамблдора - Джон Літґоу, Мінерву Макґонеґел - Джанет Мактір, а Северуса Снейпа - Паапу Ессієду.

Нові Герміона, Гаррі та Рон (фото: instagram.com/hbo)

Щодо Волдеморта - актора вже затверджено, але його ім’я студія тримає в таємниці до прем'єри.

Коли вийде серіал і скільки сезонів планують

Зйомки першого сезону триватимуть до травня 2026 року. Потім команда візьме невелику паузу та одразу перейде до виробництва другого сезону.

Такий темп обрано, аби встигнути зняти історію, поки юні актори не подорослішали занадто швидко.

Загалом HBO планує створити не менше семи сезонів, які виходитимуть протягом 10 років.

Прем’єра першого сезону запланована на 2027 рік - він складатиметься з 8 епізодів.