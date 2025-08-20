Новий "Гаррі Поттер" показав сімейство Візлі. Ось хто грає Джіні та близнюків (фото)

HBO нарешті представив акторський склад родини Візлі для нового серіалу "Гаррі Поттер". Шанувальники отримали перше фото з виконавцями ролей Рона, Джіні, Персі, а також близнюків Фреда і Джорджа. Усі герої - традиційно руді, як і в оригіналі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку НВО в Instagram.
На кадрі бракує Чарлі Візлі - у повідомленні пояснюється, що він "перебуває в Румунії", тож з'явиться пізніше.
А от найстаршого з братів, Білла Візлі, взагалі не згадали.
Наразі зйомки першого сезону серіалу тривають у Лондоні.
Завдяки витокам зі знімального майданчика стало відомо, що вже відзняли дві ключові сцени з першої книги: поїздку Гаррі з Дурслями до зоопарку та його перший похід на Косу алею разом з Геґрідом.
Головного героя Гаррі Поттера грає Домінік Маклафлін, а Геґріда - відомий актор Нік Фрост.
У ролі Герміони Ґрейнджер - Арабелла Стонтон, Драко Малфоя - Локс Пратт, Албуса Дамблдора - Джон Літґоу, Мінерву Макґонеґел - Джанет Мактір, а Северуса Снейпа - Паапу Ессієду.
Щодо Волдеморта - актора вже затверджено, але його ім’я студія тримає в таємниці до прем'єри.
Зйомки першого сезону триватимуть до травня 2026 року. Потім команда візьме невелику паузу та одразу перейде до виробництва другого сезону.
Такий темп обрано, аби встигнути зняти історію, поки юні актори не подорослішали занадто швидко.
Загалом HBO планує створити не менше семи сезонів, які виходитимуть протягом 10 років.
Прем’єра першого сезону запланована на 2027 рік - він складатиметься з 8 епізодів.
