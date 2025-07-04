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"Обираю бути щасливою": Міла Нітіч висловилася про особисте життя після болісних стосунків

П'ятниця 04 липня 2025 10:57
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"Обираю бути щасливою": Міла Нітіч висловилася про особисте життя після болісних стосунків Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Міла Нітіч розповіла про найінтимніше - чи є в її житті кохання, чому більше не хоче втрачати себе у стосунках і що насправді шукає в чоловікові.

Подробицями виконавиця поділилася в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

"Дуже багато років життя і мої стосунки дали мені одне головне розуміння: єдина річ, про яку я не хочу говорити - це моє особисте. Це просто життя. Були стосунки, в яких було дуже боляче. Але саме біль і страждання - це те, через що ми насправді вчимося", - каже Міла.

Співачка впевнена: найважливіші трансформації відбуваються тоді, коли справді боляче.

"Позитивний досвід майже не відкладається в памʼяті, бо він легкий. А от коли щось ранить до сліз - ти ростеш. Саме тоді ми стаємо сильнішими, вчимось не ображатися на світ, а приймати уроки. Я не вважаю свої минулі стосунки помилкою. На той момент це був мій найкращий вибір", - зазначила вона.

&quot;Обираю бути щасливою&quot;: Міла Нітіч висловилася про особисте життя після болісних стосунківМіла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Сьогодні її пріоритет - не пошук партнера, а повноцінна робота над собою.

"Мені майже 35, і це та межа, коли як артистка і як жінка я не хочу більше розгойдуватися. Особисте життя? Якщо має бути - буде. Але я не женуся за ним. Я в процесі - і в творчості, і в собі", - додала зірка.

На запитання, чи є зараз хтось поряд, співачка відповіла прямо: її серце вільне.

"Ні, я вільна. Але не самотня. Це моя свідома тиша. Вона дає мені час, свободу і можливість чути себе. А потрібна людина прийде у свій час. Це факт", - каже знаменитість.

Щодо чоловіків в її житті Нітіч стала дуже обережною.

"Я - емоційна людина, творча. І часто мене заносило на емоціях. Але зараз я не дивлюсь на слова, зовнішність чи статус. Єдине, що має значення - це відчуття безпеки. Якщо я не відчуваю себе захищеною поруч із чоловіком - він мені не потрібен", - запевнила співачка.

&quot;Обираю бути щасливою&quot;: Міла Нітіч висловилася про особисте життя після болісних стосунківМіла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Вона переконана: жінка обирає не мільйони і не авто, а глибоке внутрішнє відчуття спокою.

"Неважливо, який у тебе рахунок у банку - якщо ти робиш з жінки емоційні гойдалки, ти точно не її герой. Я краще буду сама, ніж із ким попало. І це не про самотність. Це про повагу до себе", - додала Міла.

Також артистка поділилася, що відмовилась від традиційної терапії.

"Я пройшла великий шлях трансформацій. Маю духовного наставника, який промиває мені мозок краще за будь-якого психотерапевта. Я зрозуміла, що мені не підходить роками “жувати соплі' в кабінеті. Мені потрібно чітко йти далі", - говорить виконавиця.

&quot;Обираю бути щасливою&quot;: Міла Нітіч висловилася про особисте життя після болісних стосунківМіла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

У цьому новому етапі життя Нітіч впевнена: любов прийде, але лише тоді, коли вона буде в гармонії з собою.

"Жінка або щаслива, або зручна. Я обираю бути щасливою", - підсумувала зірка.

Особисте життя Міли Нітіч

На початку повномасштабного вторгнення Нітіч тимчасово перебралася до Польщі. У новій країні співачка намагалася відновити життєвий баланс і зцілитися через кохання.

Вона розпочала стосунки, які спочатку здавалися перспективними, однак згодом перетворилися на справжнє випробування.

Обранець Міли виявився аб’юзивним: страждав на алкоголізм, демонстрував нестабільну поведінку й намагався контролювати артистку - зокрема, забороняв їй працювати та навіть забирав цінні речі.

&quot;Обираю бути щасливою&quot;: Міла Нітіч висловилася про особисте життя після болісних стосунківМіла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

На щастя, співачці вдалося вийти з цих токсичних стосунків, зробивши болісний, але необхідний вибір.

Згодом, вже після переїзду, в її житті з’явилася нова людина, яка, здавалося, змогла повернути їй віру в любов.

Торік виконавиця вперше натякнула, що її серце більше не вільне, а згодом зізналася, що отримала пропозицію руки й серця.

Її партнер - молодший за неї на шість років чоловік, далекий від шоу-бізнесу, який будував власну справу у сфері харчування.

У пресі він залишився інкогніто - зірка вирішила не розкривати його ім’я.

"Я радію, мені дуже тепло. Але ми ж не знаємо, яке буде життя далі. За своє життя зрозуміла, що не потрібно пророчити. Не люблю забігати наперед. Люблю жити й смакувати життя тут і зараз", - ділилася знаменитість.

Пара жила разом, але весільних планів не будувала. А згодом стало відомо, що Міла та її обранець розійшлися.

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