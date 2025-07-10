ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Одягну на перемогу". Кравець пригадала, як Зеленський з гумором відреагував на її курйозний сон

Четвер 10 липня 2025 09:00
UA EN RU
"Одягну на перемогу". Кравець пригадала, як Зеленський з гумором відреагував на її курйозний сон Олена Кравець часто бачить Зеленського уві сні (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка та телеведуча Олена Кравець пригадала курйозний сон про президента Володимира Зеленського і вразила його реакцією.

Як повідомляє РБК-Україна, теплим спогадом колишня зірка "Кварталу 95" поділилася в інтерв'ю Аліні Шаманський в програмі "55 за 5", яка виходить у "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Який сон наснився Кравець про Зеленського

За словами акторки, вона часто бачить сни з колишнім колегою по сцені. Один з таких запам'ятався особливо.

Олена навіть вирішила поділитися цим сном із Зеленським. Вона розповіла йому про курйоз в особистих повідомленнях.

"Він наснився мені в жіночій сукні", - пригадала вона.

Повідомлення не залишило давнього друга байдужим. Він традиційно відреагував з гумором.

"Я йому навіть написала про це. Вовчик, кажу, ти в жіночій сукні мені наснився. Він каже: "Ну, я одягну на перемогу", - поділилася вона.

Які стосунки у Зеленського та Кравець

Між ексколегами збереглися приятельські взаємини. Олена казала, що намагається зайвий раз не турбувати главу держави. Зазвичай наважується написати, аби підбадьорити. А він відповідає лаконічною подякою.

Олена зізнавалася, що в першу чергу сприймає Зеленського як людину, з якою зростала та працювала.

"З ним пов’язано дуже багато емоцій і років мого життя. Мені важко оцінювати його як політика, тому що я бачу людину", - розповідала вона в "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, Олена Кравець розпочинала шлях у "Кварталі 95" з перших років існування студії. Вона була єдиною жінкою в акторському складі.

Після початку повномасштабного вторгнення вирішила покинути колектив. Це рішення акторці далося непросто. Раніше ми писали, чи думала Кравець повернутися до "Кварталу 95".

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Олена Кравець Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом