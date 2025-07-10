"Надену на победу". Кравец вспомнила, как Зеленский с юмором отреагировал на ее курьезный сон

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец вспомнила курьезный сон о президенте Владимире Зеленском и поразила его реакцией.

Как сообщает РБК-Украина , теплым воспоминанием бывшая звезда "Квартала 95" поделилась в интервью Алине Шаманской в программе "55 за 5", которая выходит в "Утре в большом городе" на ICTV2.

Какой сон приснился Кравец о Зеленском

По словам актрисы, она часто видит сны с бывшим коллегой по сцене. Один из таких запомнился особенно.

Елена даже решила поделиться этим сном с Зеленским. Она рассказала ему о курьезе в личных сообщениях.

"Он приснился мне в женском платье", - припомнила она.

Сообщение не оставило давнего друга равнодушным. Он традиционно отреагировал с юмором.

"Я ему даже написала об этом. Вовчик, говорю, ты в женском платье мне приснился. Он говорит: "Ну, я надену на победу", - поделилась она.

Какие отношения у Зеленского и Кравец

Между экс-коллегами сохранились приятельские отношения. Елена говорила, что старается лишний раз не беспокоить главу государства. Обычно решается написать, чтобы подбодрить. А он отвечает лаконичной благодарностью.

Елена признавалась, что в первую очередь воспринимает Зеленского как человека, с которым росла и работала.

"С ним связано очень много эмоций и лет моей жизни. Мне трудно оценивать его как политика, потому что я вижу человека", - рассказывала она в "Сніданку з 1+1".

Напомним, Елена Кравец начинала путь в "Квартале 95" с первых лет существования студии. Она была единственной женщиной в актерском составе.

После начала полномасштабного вторжения решила покинуть коллектив. Это решение актрисе далось непросто. Ранее мы писали, думала ли Кравец вернуться в "Квартал 95".