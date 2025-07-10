UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Одягну на перемогу". Кравець пригадала, як Зеленський з гумором відреагував на її курйозний сон

Олена Кравець часто бачить Зеленського уві сні (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка та телеведуча Олена Кравець пригадала курйозний сон про президента Володимира Зеленського і вразила його реакцією.

Як повідомляє РБК-Україна, теплим спогадом колишня зірка "Кварталу 95" поділилася в інтерв'ю Аліні Шаманський в програмі "55 за 5", яка виходить у "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Який сон наснився Кравець про Зеленського

За словами акторки, вона часто бачить сни з колишнім колегою по сцені. Один з таких запам'ятався особливо.

Олена навіть вирішила поділитися цим сном із Зеленським. Вона розповіла йому про курйоз в особистих повідомленнях.

"Він наснився мені в жіночій сукні", - пригадала вона.

Повідомлення не залишило давнього друга байдужим. Він традиційно відреагував з гумором. 

"Я йому навіть написала про це. Вовчик, кажу, ти в жіночій сукні мені наснився. Він каже: "Ну, я одягну на перемогу", - поділилася вона.

 

Які стосунки у Зеленського та Кравець

Між ексколегами збереглися приятельські взаємини. Олена казала, що намагається зайвий раз не турбувати главу держави. Зазвичай наважується написати, аби підбадьорити. А він відповідає лаконічною подякою.

Олена зізнавалася, що в першу чергу сприймає Зеленського як людину, з якою зростала та працювала.

"З ним пов’язано дуже багато емоцій і років мого життя. Мені важко оцінювати його як політика, тому що я бачу людину", - розповідала вона в "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, Олена Кравець розпочинала шлях у "Кварталі 95" з перших років існування студії. Вона була єдиною жінкою в акторському складі. 

Після початку повномасштабного вторгнення вирішила покинути колектив. Це рішення акторці далося непросто. Раніше ми писали, чи думала Кравець повернутися до "Кварталу 95".

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОлена КравецьНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу