Олег Сенцов отримав нову посаду на фронті: чим він тепер займатиметься

Неділя 14 вересня 2025 16:53
Олег Сенцов отримав нову посаду на фронті: чим він тепер займатиметься Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Іванна Пашкевич

Український режисер та колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов, який з початку великої війни захищає країну у складі Збройних сил, отримав нове військове призначення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Яку нову посаду отримав Олег Сенцов в ЗСУ

Відтепер режисер виконує обов’язки командира батальйону у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура".

Після двох років командування взводом, а згодом і ротою, Сенцов піднявся ще на один щабель військової кар’єри.

До армії він приєднався у березні 2022 року - тоді став на захист столиці у складі тероборони.

Олег Сенцов отримав нову посаду на фронті: чим він тепер займатиметьсяОлег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Згодом був переведений до 47-ї бригади, де поступово пройшов шлях від командира взводу до керівника штурмової роти.

На цій посаді він пробув чотири місяці, після чого отримав підвищення - очолив батальйон.

За час служби Олег неодноразово брав участь у найважчих боях, зокрема під Авдіївкою, та кілька разів зазнавав поранень.

У 2023 році він уперше відкрито підтвердив, що був травмований у бою та проходив лікування у шпиталі. Втім, після одужання знову повернувся на передову.

Олег Сенцов отримав нову посаду на фронті: чим він тепер займатиметьсяОлег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

На конференції YES, що відбулася 12–13 вересня, військовослужбовець закликав менше дискутувати про можливі сценарії завершення війни й більше зосереджуватися на конкретних діях.

Він підкреслив, що перемогою вважає не лише стримування агресора на фронті, а й зміну політичного режиму в Росії.

