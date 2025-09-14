ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Олег Сенцов получил новую должность на фронте: чем он теперь будет заниматься

Воскресенье 14 сентября 2025 16:53
UA EN RU
Олег Сенцов получил новую должность на фронте: чем он теперь будет заниматься Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который с начала большой войны защищает страну в составе Вооруженных сил, получил новое военное назначение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Какую новую должность получил Олег Сенцов в ВСУ

Отныне режиссер исполняет обязанности командира батальона в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура".

После двух лет командования взводом, а затем и ротой, Сенцов поднялся еще на одну ступень военной карьеры.

К армии он присоединился в марте 2022 года - тогда стал на защиту столицы в составе теробороны.

Олег Сенцов получил новую должность на фронте: чем он теперь будет заниматьсяОлег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Впоследствии был переведен в 47-ю бригаду, где постепенно прошел путь от командира взвода до руководителя штурмовой роты.

На этой должности он пробыл четыре месяца, после чего получил повышение - возглавил батальон.

За время службы Олег неоднократно участвовал в тяжелых боях, в частности под Авдеевкой, и несколько раз получал ранения.

В 2023 году он впервые открыто подтвердил, что был травмирован в бою и проходил лечение в госпитале. Впрочем, после выздоровления снова вернулся на передовую.

Олег Сенцов получил новую должность на фронте: чем он теперь будет заниматьсяОлег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

На конференции YES, состоявшейся 12-13 сентября, военнослужащий призвал меньше дискутировать о возможных сценариях завершения войны и больше сосредотачиваться на конкретных действиях.

Он подчеркнул, что победой считает не только сдерживание агрессора на фронте, но и смену политического режима в России.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Сенцов Война в Украине Звёзды
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России