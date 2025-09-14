Олег Сенцов получил новую должность на фронте: чем он теперь будет заниматься

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который с начала большой войны защищает страну в составе Вооруженных сил, получил новое военное назначение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Какую новую должность получил Олег Сенцов в ВСУ

Отныне режиссер исполняет обязанности командира батальона в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура".

После двух лет командования взводом, а затем и ротой, Сенцов поднялся еще на одну ступень военной карьеры.

К армии он присоединился в марте 2022 года - тогда стал на защиту столицы в составе теробороны.

Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Впоследствии был переведен в 47-ю бригаду, где постепенно прошел путь от командира взвода до руководителя штурмовой роты.

На этой должности он пробыл четыре месяца, после чего получил повышение - возглавил батальон.

За время службы Олег неоднократно участвовал в тяжелых боях, в частности под Авдеевкой, и несколько раз получал ранения.

В 2023 году он впервые открыто подтвердил, что был травмирован в бою и проходил лечение в госпитале. Впрочем, после выздоровления снова вернулся на передовую.

Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

На конференции YES, состоявшейся 12-13 сентября, военнослужащий призвал меньше дискутировать о возможных сценариях завершения войны и больше сосредотачиваться на конкретных действиях.

Он подчеркнул, что победой считает не только сдерживание агрессора на фронте, но и смену политического режима в России.