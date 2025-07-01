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Олексій Суханов чесно зізнався, що хоче усиновити дитину: "Я готовий"

Вівторок 01 липня 2025 14:01
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Олексій Суханов чесно зізнався, що хоче усиновити дитину: "Я готовий" Олексій Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)
Автор: Катерина Собкова

Український телеведучий Олексій Суханов, якому цього року виповнився 51 рік, поділився своїми думками - він готовий усиновити дитину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Смачно та душевно з Разміком".

Суханов хоче усиновити дитину

"Я готовий. Я відчуваю, що я обов'язково це повинен зробити. Якби моя воля - я б це зробив зараз. Я впевнений, я мрію, я сподіваюся, що це обов'язково має статися. Будь-яким способом я готовий. Я. Але цього недостатньо", - чесно зізнався Суханов.

Однак для того, щоб усиновити дитину, потрібна не тільки його готовність, а і другої половинки.

"Це вкрай серйозне питання. Це ж не тільки згода моя і моя готовність, а й іншої моєї половинки. Зараз стадія "визрівання". Не в мене", - зізнався ведучий.

Також він підкреслив, що дорослі мають створити особливу атмосферу для названої дитини.

"Але я маю на це обов'язково зважати, тому що це неймовірна відповідальність. Коли ти приводиш додому янголятко, якому доля не посміхнулася, і яке вже зіткнулося з болем, випробуваннями, то воно повинно одразу опинитися в тій атмосфері любові, розуміння і підтримки. І ту атмосферу мають створити дорослі. А для цього вони мають бути готові", - поділився Суханов.

Олексій Суханов чесно зізнався, що хоче усиновити дитину: &quot;Я готовий&quot;

Олексій Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)

Чому Суханов не хоче біологічних дітей

Водночас телеведучий не хоче, щоб у нього були біологічні діти. Суханова лякає не тільки нинішня ситуація в Україні, а й загалом - у світі.

"Але я для себе вирішив: тільки не народжувати. Тому що я бачу, куди котиться цей світ. Я не хочу піддавати свою біологічну дитину цим випробуванням, безглуздості, в якій опиняється світ", - наголосив він.

Олексій Суханов зазначив, що йому шкода нинішніх дітей, оскільки в них немає безтурботного дитинства.

"Коли я зараз гуляю вулицями або просто кудись іду, я милуюся діточками, але мені їх шкода. Тому що, на відміну від них, у мого покоління було дитинство. І воно було безтурботним. І воно було безпечним. І воно було просякнуте всім тим, чим має бути просякнуте дитинство", - підсумував він.

В одному з інших інтерв'ю телеведучий уже натякав, що в нього незабаром мають з'явитися діти. Він навіть назвав термін - через 2 роки.

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