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Алексей Суханов честно признался, что хочет усыновить ребенка: "Я готов"

Вторник 01 июля 2025 14:01
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Алексей Суханов честно признался, что хочет усыновить ребенка: "Я готов" Алексей Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)
Автор: Катерина Собкова

Украинский телеведущий Алексей Суханов, которому в этом году исполнился 51 год, поделился своими мыслями - он готов усыновить ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Смачно та душевно з Разміком".

Суханов хочет усыновить ребенка

"Я готов. Я чувствую, что я обязательно это должен сделать. Если бы моя воля - я бы это сделал сейчас. Я уверен, я мечтаю, я надеюсь, что это обязательно должно произойти. Любым способом я готов. Я. Но этого недостаточно", - честно признался Суханов.

Однако для того, чтобы усыновить ребенка нужна не только его готовность, но и второй половинки.

"Это крайне серьезный вопрос. Это же не только согласие мое и моя готовность, но и другой моей половинки. Сейчас стадия "вызревания". Не у меня", - признался ведущий.

Также он подчеркнул, что взрослые должны создать особую атмосферу для приемного ребенка.

"Но я должен это обязательно учитывать, потому что это невероятная ответственность. Когда ты приводишь домой ангелочка, которому судьба не улыбнулась, и который уже столкнулся с болью, испытаниями, то он должен сразу оказаться в той атмосфере любви, понимания и поддержки. И ту атмосферу должны создать взрослые. А для этого они должны быть готовы", - поделился Суханов.

Алексей Суханов честно признался, что хочет усыновить ребенка: &quot;Я готов&quot;

Алексей Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)

Почему Суханов не хочет биологических детей

В то же время телеведущий не хочет, чтобы у него были биологические дети. Суханова пугает не только нынешняя ситуация в Украине, а и в целом - в мире.

"Но я для себя решил: только не рожать. Потому что я вижу, куда катится этот мир. Я не хочу подвергать своего биологического ребенка этим испытаниям, нелепости, в которой оказывается мир", - подчеркнул он.

Алексей Суханов отметил, что ему жаль нынешних детей, так как у них нет беззаботного детства.

"Когда я сейчас гуляю по улицам или просто куда-то иду, я любуюсь детишками, но мне их жаль. Потому что, в отличие от них, у моего поколения было детство. И оно было беззаботным. И оно было безопасным. И оно было пропитано всем тем, чем должно быть пропитано детство", - подытожил он.

В одном из других интервью телеведущий уже намекал, что у него в скором времени должны появиться дети. Он даже назвал срок - через 2 года.

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