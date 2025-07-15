Олена Мандзюк розлютила заявою про побиття російськомовних дітей: що пишуть в мережі

Блогера Олена Мандзюк спровокувала хвилю обговорень в мережі через гучну заяву про своє ставлення до російської мови. Зокрема вона заявила, що її діти можуть побити за спілкування мовою ворога.

Така категорична позиція блогерки викликала як підтримку, так і прогрози. Детальніше про реакцію в мережі розповідає РБК-Україна .

Що сказала Олена Мандзюк

Днями вона опублікувала допис, у якому вкотре підкреслила своє негативне ставлення до всього російського.

"Так, я токсична людина, токсична до всього московитого і більше того, пишаюсь цим. Якщо ви також токсік, давайте дружити, створимо своє токсичне комюніті, хто за?" - іронічно написала вона.

Багато хто підтримав Олену, хоча були й ті хто критично поставився до її заяви. Проте найбільше обговорення викликали слова про ставлення дітей блогерки до російськомовних.

Вона відверто зізналася, що виховує їх у нетерпимості до всього, що пов’язано з країною-агресоркою.

"Мої діти можуть і відп*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів. У чому проблема?" - заявила вона в коментарях.

Як відреагували в мережі

Заява Мандзюк викликала неоднозначну реакцію: одні підтримали її за проукраїнську позицію, інші - звинуватили в пропаганді ненависті серед дітей.

"Токсичність здорової людини бі лайк".

"Там Льоша Ганчарєнка вже негодує і обіцяє "боротись". У колишнього ригіонала звісно пригорає, як так. Тож чекайте хвилю нових скарг від секти Алєксєя".

"Приймайте мене у ваш клуб токсиків! Така токсичність мені подобається".

"Цілком вас підтримую і розумію. На жаль, ще багато несвідомих людей з важкою в голові "какая разніца". В людей немає чіткої позиції та розуміння в житті. Їм російська - рідна, бо виховання проросійське або ж рідня з кацапщини".

"російська мова стала символом смерті та мук, тож соромно не тільки говорити нею, але й захищати її. Тож майте гідність, якщо вважаєте себе достойними людьми".

Реакція мережі на слова Мандзюк (скриншоти)

Почула Олена й погрози на свою адресу. Зокрема деякі користувачі заявили про намір здійснити насилля щодо її дітей.

Олена Мандзюк отримує погрози (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

З критикою виступив і народний депутат Олексій Гончаренко, колишній член "Партії регіонів". Він пригрозив позбавити блогерку батьківських прав.

"Це що за ***дец? Ви зі своєю ***ніной закінчуйте тут. Вже давайте дітей будем чіпати. Тут вся країна бореться за кожну дитину, за кожного підлітка" - наголосив він.

Допис Гончаренка (скриншот)

Як Мандзюк відповіла на критику

Олена зауважила, що виховує дітей в любові до України. Вони бачать страхіття війни і чудово розуміють, хто є ворог.

Зокрема її 6-річний син сам дійшов висновку, що "українець не може говорити російською". Для нього це ознака росіянина.

І саме така позиція, за словами блогерки, є логічною з огляду на війну та службу батька дитини на фронті.

"Це його висновки з того, де ми живемо! Його тато захищає нас на фронті, а син захищає себе в тилу. Дивно, що в тилу досі цього не розуміють і продовжують толерувати і насти російське", - зазначила вона.

Як Мандзюк відреагувала на критику (фото: instagram.com/elena_mandziuk)