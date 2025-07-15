Елена Мандзюк разозлила заявлением об избиении русскоязычных детей: что пишут в сети
Блогерша Елена Мандзюк спровоцировала волну обсуждений в сети из-за громкого заявления о своем отношении к русскому языку. В частности она заявила, что ее дети могут избить за общение на языке врага.
Такая категоричная позиция блогерши вызвала как поддержку, так и угрозы. Подробнее о реакции в сети рассказывает РБК-Украина.
Что сказала Елена Мандзюк
На днях она опубликовала пост, в котором в очередной раз подчеркнула свое негативное отношение ко всему российскому.
"Да, я токсичный человек, токсичный ко всему московитому и более того, горжусь этим. Если вы также токсик, давайте дружить, создадим свое токсичное комьюнити, кто за?" - иронично написала она.
Многие поддержали Елену, хотя были и те, кто критически отнесся к ее заявлению. Однако наибольшее обсуждение вызвали слова об отношении детей блогера к русскоязычным.
Она откровенно призналась, что воспитывает их в нетерпимости ко всему, что связано со страной-агрессором.
"Мои дети могут и отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?" - заявила она в комментариях.
Как отреагировали в сети
Заявление Мандзюк вызвало неоднозначную реакцию: одни поддержали ее за проукраинскую позицию, другие - обвинили в пропаганде ненависти среди детей.
- "Токсичность здорового человека би лайк".
- "Там Леша Ганчаренко уже возмущается и обещает "бороться". У бывшего ригионала конечно пригорает, как так. Поэтому ждите волну новых жалоб от секты Алексея".
- "Принимайте меня в ваш клуб токсиков! Такая токсичность мне нравится".
- "Полностью вас поддерживаю и понимаю. К сожалению, еще много несознательных людей с тяжелой в голове "какая разница". У людей нет четкой позиции и понимания в жизни. Им русский - родной, потому что воспитание пророссийское или родня с кацапщины".
- "Русский язык стал символом смерти и мучений, поэтому стыдно не только говорить на нем, но и защищать его. Поэтому имейте достоинство, если считаете себя достойными людьми".
Услышала Елена и угрозы в свой адрес. В частности некоторые пользователи заявили о намерении совершить насилие в отношении ее детей.
Елена Мандзюк получает угрозы (фото: instagram.com/elena_mandziuk)
С критикой выступил и народный депутат Алексей Гончаренко, бывший член "Партии регионов". Он пригрозил лишить блогершу родительских прав.
"Это что за ***дец? Вы со своей ***ниной заканчивайте тут. Уже давайте детей будем трогать. Здесь вся страна борется за каждого ребенка, за каждого подростка", - подчеркнул он.
Пост Гончаренко (скриншот)
Как Мандзюк ответила на критику
Елена отметила, что воспитывает детей в любви к Украине. Они видят ужасы войны и прекрасно понимают, кто есть враг.
В частности ее 6-летний сын сам пришел к выводу, что "украинец не может говорить по-русски". Для него это признак россиянина.
И именно такая позиция, по словам блогерши, является логичной, учитывая войну и службу отца ребенка на фронте.
"Это его выводы из того, где мы живем! Его папа защищает нас на фронте, а сын защищает себя в тылу. Удивительно, что в тылу до сих пор этого не понимают и продолжают толерировать и настывать российское", - отметила она.
Как Мандзюк отреагировала на критику (фото: instagram.com/elena_mandziuk)
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Елены Мандзюк, комментарии под ее сообщением и в Threads, Facebook Гончаренко.