Елена Мандзюк разозлила заявлением об избиении русскоязычных детей: что пишут в сети

Блогерша Елена Мандзюк спровоцировала волну обсуждений в сети из-за громкого заявления о своем отношении к русскому языку. В частности она заявила, что ее дети могут избить за общение на языке врага.

Такая категоричная позиция блогерши вызвала как поддержку, так и угрозы. Подробнее о реакции в сети рассказывает РБК-Украина .

Что сказала Елена Мандзюк

На днях она опубликовала пост, в котором в очередной раз подчеркнула свое негативное отношение ко всему российскому.

"Да, я токсичный человек, токсичный ко всему московитому и более того, горжусь этим. Если вы также токсик, давайте дружить, создадим свое токсичное комьюнити, кто за?" - иронично написала она.

Многие поддержали Елену, хотя были и те, кто критически отнесся к ее заявлению. Однако наибольшее обсуждение вызвали слова об отношении детей блогера к русскоязычным.

Она откровенно призналась, что воспитывает их в нетерпимости ко всему, что связано со страной-агрессором.

"Мои дети могут и отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?" - заявила она в комментариях.

Как отреагировали в сети

Заявление Мандзюк вызвало неоднозначную реакцию: одни поддержали ее за проукраинскую позицию, другие - обвинили в пропаганде ненависти среди детей.

"Токсичность здорового человека би лайк".

"Там Леша Ганчаренко уже возмущается и обещает "бороться". У бывшего ригионала конечно пригорает, как так. Поэтому ждите волну новых жалоб от секты Алексея".

"Принимайте меня в ваш клуб токсиков! Такая токсичность мне нравится".

"Полностью вас поддерживаю и понимаю. К сожалению, еще много несознательных людей с тяжелой в голове "какая разница". У людей нет четкой позиции и понимания в жизни. Им русский - родной, потому что воспитание пророссийское или родня с кацапщины".

"Русский язык стал символом смерти и мучений, поэтому стыдно не только говорить на нем, но и защищать его. Поэтому имейте достоинство, если считаете себя достойными людьми".

Реакция сети на слова Мандзюк (скриншоты)

Услышала Елена и угрозы в свой адрес. В частности некоторые пользователи заявили о намерении совершить насилие в отношении ее детей.

Елена Мандзюк получает угрозы (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

С критикой выступил и народный депутат Алексей Гончаренко, бывший член "Партии регионов". Он пригрозил лишить блогершу родительских прав.

"Это что за ***дец? Вы со своей ***ниной заканчивайте тут. Уже давайте детей будем трогать. Здесь вся страна борется за каждого ребенка, за каждого подростка", - подчеркнул он.

Пост Гончаренко (скриншот)

Как Мандзюк ответила на критику

Елена отметила, что воспитывает детей в любви к Украине. Они видят ужасы войны и прекрасно понимают, кто есть враг.

В частности ее 6-летний сын сам пришел к выводу, что "украинец не может говорить по-русски". Для него это признак россиянина.

И именно такая позиция, по словам блогерши, является логичной, учитывая войну и службу отца ребенка на фронте.

"Это его выводы из того, где мы живем! Его папа защищает нас на фронте, а сын защищает себя в тылу. Удивительно, что в тылу до сих пор этого не понимают и продолжают толерировать и настывать российское", - отметила она.

Как Мандзюк отреагировала на критику (фото: instagram.com/elena_mandziuk)