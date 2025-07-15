Олена Мандзюк розлютила заявою про побиття російськомовних дітей: що пишуть в мережі

Блогера Олена Мандзюк спровокувала хвилю обговорень в мережі через гучну заяву про своє ставлення до російської мови. Зокрема вона заявила, що її діти можуть побити за спілкування мовою ворога.
Така категорична позиція блогерки викликала як підтримку, так і прогрози. Детальніше про реакцію в мережі розповідає РБК-Україна.
Днями вона опублікувала допис, у якому вкотре підкреслила своє негативне ставлення до всього російського.
"Так, я токсична людина, токсична до всього московитого і більше того, пишаюсь цим. Якщо ви також токсік, давайте дружити, створимо своє токсичне комюніті, хто за?" - іронічно написала вона.
Багато хто підтримав Олену, хоча були й ті хто критично поставився до її заяви. Проте найбільше обговорення викликали слова про ставлення дітей блогерки до російськомовних.
Вона відверто зізналася, що виховує їх у нетерпимості до всього, що пов’язано з країною-агресоркою.
"Мої діти можуть і відп*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів. У чому проблема?" - заявила вона в коментарях.
Заява Мандзюк викликала неоднозначну реакцію: одні підтримали її за проукраїнську позицію, інші - звинуватили в пропаганді ненависті серед дітей.
Почула Олена й погрози на свою адресу. Зокрема деякі користувачі заявили про намір здійснити насилля щодо її дітей.
З критикою виступив і народний депутат Олексій Гончаренко, колишній член "Партії регіонів". Він пригрозив позбавити блогерку батьківських прав.
"Це що за ***дец? Ви зі своєю ***ніной закінчуйте тут. Вже давайте дітей будем чіпати. Тут вся країна бореться за кожну дитину, за кожного підлітка" - наголосив він.
Олена зауважила, що виховує дітей в любові до України. Вони бачать страхіття війни і чудово розуміють, хто є ворог.
Зокрема її 6-річний син сам дійшов висновку, що "українець не може говорити російською". Для нього це ознака росіянина.
І саме така позиція, за словами блогерки, є логічною з огляду на війну та службу батька дитини на фронті.
"Це його висновки з того, де ми живемо! Його тато захищає нас на фронті, а син захищає себе в тилу. Дивно, що в тилу досі цього не розуміють і продовжують толерувати і насти російське", - зазначила вона.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Олени Мандзюк, коментарі під її дописом та в Threads, Facebook Гончаренка.