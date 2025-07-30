ua en ru
Ср, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Гороскопи Спорт Поради Цікаве
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Олена Мозгова в річницю смерті батька опинилася в лікарні: що сталося

Середа 30 липня 2025 16:57
UA EN RU
Олена Мозгова в річницю смерті батька опинилася в лікарні: що сталося Олена Мозгова (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Катерина Собкова

Українська продюсерка Олена Мозгова показала фото з катетером у руці та пояснила, що з нею сталося.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий пост знаменитості в Instаgram.

Олена Мозгова показала фото з лікарні

51-річна дружина співака Девіда Аксельрода розповіла в мережі про проблеми зі здоров'ям.

"Гіпертонічний криз - дуже неприємна історія. Бережіть себе", - лаконічно написала вона.

Олена Мозгова в річницю смерті батька опинилася в лікарні: що сталосяОлена Мозгова показалася в лікарні (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Причину свого стану вона не стала розкривати.

Зазначимо, що сьогодні якраз виповнюється 15 років від дня смерті її батька, відомого композитора і співака Миколи Мозгового. Він помер на 63-му році життя 30 липня 2010 року.

"Сьогодні 15 років, як ти пішов в інші світи. Але частинка тебе назавжди в мені, в моїх дітях. Ти завжди є, немає дня, щоб не говорила, щоб не питала, не радилася. Дякую, що був і залишаєшся в моєму житті. Дякую за любов", - зазначила Олена Мозгова у своїй публікації.

Олена Мозгова в річницю смерті батька опинилася в лікарні: що сталосяМикола Мозговий помер 15 років тому (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як відреагували в мережі

Користувачі мережі тут же почали бажати їй здоров'я:

  • "Одужуйте, ваша душа така щира і відверта, ви - справжня"
  • "Олена, бережіть себе"
  • "Одужуйте скоріше"
  • "Найшвидшого відновлення"
  • "Здоров'я".

Нагадаємо, Мозгова була кілька разів заміжня. Її першим чоловіком був український хокеїст Валентин Олецький. Згодом вона вийшла заміж вдруге - за чоловіка на ім'я Дмитро, від якого народила доньку Зою.

Близько десяти років Мозгова перебувала в цивільному шлюбі з відомим співаком Олександром Пономарьовим. У 1999 році у пари народилася дочка Євгенія.

Наразі колишнє подружжя не спілкується. В одному з інтерв'ю Мозгова зізналася, що їхні стосунки частково мали ознаки аб'юзу.

Вона також розповіла, що один з її чоловіків піднімав на неї руку та принижував, однак про кого йдеться - не уточнила.

Згодом Олена вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка, відомого під псевдонімом Девід Аксельрод. У цьому шлюбі 2015 року народилася донька Соломія.

Олена Мозгова в річницю смерті батька опинилася в лікарні: що сталосяОлена Мозгова з молодшою донькою (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Алена Мозговая
Новини
ПриватБанк виграв у Лондоні суд проти Коломойського і Боголюбова
ПриватБанк виграв у Лондоні суд проти Коломойського і Боголюбова
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині