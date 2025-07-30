ua en ru
Ср, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Гороскопы Спорт Советы Интересное
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Елена Мозговая в годовщину смерти отца оказалась в больнице: что произошло

Среда 30 июля 2025 16:57
UA EN RU
Елена Мозговая в годовщину смерти отца оказалась в больнице: что произошло Елена Мозговая (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Катерина Собкова

Украинская продюсер Елена Мозговая показала фото с катетером в руке и объяснила, что с ней произошло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый пост знаменитости в Instаgram.

Елена Мозговая показала фото из больницы

51-летняя жена певца Дэвида Аксельрода рассказала в сети про проблемы со здоровьем.

"Гипертонический криз - очень неприятная история. Берегите себя", - лаконично написала она.

Елена Мозговая в годовщину смерти отца оказалась в больнице: что произошлоЕлена Мозговая показалась в больнице (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Причину своего состояния она не стала раскрывать.

Отметим, что сегодня как раз исполняется 15 лет со дня смерти ее отца, известного композитора и певца Николая Мозгового. Он умер на 63-м году жизни 30 июля 2010 года.

"Сегодня 15 лет, как ты ушел в другие миры. Но часть тебя навсегда во мне, в моих детях. Ты всегда есть, нет дня, чтобы не говорила, чтобы не спрашивала, не советовалась. Спасибо, что был и остаешься в моей жизни. Спасибо за любовь", - отметила Елена Мозговая в своей публикации.

Елена Мозговая в годовщину смерти отца оказалась в больнице: что произошлоНиколай Мозговой умер 15 лет назад (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как отреагировали в сети

Пользователи сети тут же принялись желать ей здоровья:

  • "Выздоравливайте, ваша душа такая искренняя и откровенная, вы - настоящая"
  • "Елена, берегите себя"
  • "Выздоравливайте поскорее"
  • "Самого быстрого восстановления"
  • "Здоровья".

Напомним, Мозговая была несколько раз замужем. Ее первым мужем был украинский хоккеист Валентин Олецкий. Впоследствии она вышла замуж второй раз - за мужчину по имени Дмитрий, от которого родила дочь Зою.

Около десяти лет Мозговая состояла в гражданском браке с известным певцом Александром Пономаревым. В 1999 году у пары родилась дочь Евгения.

В настоящее время бывшие супруги не общаются. В одном из интервью Мозгова призналась, что их отношения частично имели признаки абьюза.

Она также рассказала, что один из ее мужчин поднимал на нее руку и унижал, однако о ком идет речь - не уточнила.

Впоследствии Елена вышла замуж за певца Владимира Ткаченко, известного под псевдонимом Дэвид Аксельрод. В этом браке в 2015 году родилась дочь Соломия.

Елена Мозговая в годовщину смерти отца оказалась в больнице: что произошлоЕлена Мозговая с младшей дочерью (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Алена Мозговая
Новости
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции