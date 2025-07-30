Елена Мозговая в годовщину смерти отца оказалась в больнице: что произошло

Украинская продюсер Елена Мозговая показала фото с катетером в руке и объяснила, что с ней произошло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый пост знаменитости в Instаgram.

Елена Мозговая показала фото из больницы

51-летняя жена певца Дэвида Аксельрода рассказала в сети про проблемы со здоровьем.

"Гипертонический криз - очень неприятная история. Берегите себя", - лаконично написала она.

Елена Мозговая показалась в больнице (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Причину своего состояния она не стала раскрывать.

Отметим, что сегодня как раз исполняется 15 лет со дня смерти ее отца, известного композитора и певца Николая Мозгового. Он умер на 63-м году жизни 30 июля 2010 года.

"Сегодня 15 лет, как ты ушел в другие миры. Но часть тебя навсегда во мне, в моих детях. Ты всегда есть, нет дня, чтобы не говорила, чтобы не спрашивала, не советовалась. Спасибо, что был и остаешься в моей жизни. Спасибо за любовь", - отметила Елена Мозговая в своей публикации.

Николай Мозговой умер 15 лет назад (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как отреагировали в сети

Пользователи сети тут же принялись желать ей здоровья:

"Выздоравливайте, ваша душа такая искренняя и откровенная, вы - настоящая"

"Елена, берегите себя"

"Выздоравливайте поскорее"

"Самого быстрого восстановления"

"Здоровья".

Напомним, Мозговая была несколько раз замужем. Ее первым мужем был украинский хоккеист Валентин Олецкий. Впоследствии она вышла замуж второй раз - за мужчину по имени Дмитрий, от которого родила дочь Зою.

Около десяти лет Мозговая состояла в гражданском браке с известным певцом Александром Пономаревым. В 1999 году у пары родилась дочь Евгения.

В настоящее время бывшие супруги не общаются. В одном из интервью Мозгова призналась, что их отношения частично имели признаки абьюза.

Она также рассказала, что один из ее мужчин поднимал на нее руку и унижал, однако о ком идет речь - не уточнила.

Впоследствии Елена вышла замуж за певца Владимира Ткаченко, известного под псевдонимом Дэвид Аксельрод. В этом браке в 2015 году родилась дочь Соломия.

Елена Мозговая с младшей дочерью (фото: instagram.com/olenamozgova1)