Елена Мозговая в годовщину смерти отца оказалась в больнице: что произошло
Украинская продюсер Елена Мозговая показала фото с катетером в руке и объяснила, что с ней произошло.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый пост знаменитости в Instаgram.
Елена Мозговая показала фото из больницы
51-летняя жена певца Дэвида Аксельрода рассказала в сети про проблемы со здоровьем.
"Гипертонический криз - очень неприятная история. Берегите себя", - лаконично написала она.
Елена Мозговая показалась в больнице (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Причину своего состояния она не стала раскрывать.
Отметим, что сегодня как раз исполняется 15 лет со дня смерти ее отца, известного композитора и певца Николая Мозгового. Он умер на 63-м году жизни 30 июля 2010 года.
"Сегодня 15 лет, как ты ушел в другие миры. Но часть тебя навсегда во мне, в моих детях. Ты всегда есть, нет дня, чтобы не говорила, чтобы не спрашивала, не советовалась. Спасибо, что был и остаешься в моей жизни. Спасибо за любовь", - отметила Елена Мозговая в своей публикации.
Николай Мозговой умер 15 лет назад (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Как отреагировали в сети
Пользователи сети тут же принялись желать ей здоровья:
- "Выздоравливайте, ваша душа такая искренняя и откровенная, вы - настоящая"
- "Елена, берегите себя"
- "Выздоравливайте поскорее"
- "Самого быстрого восстановления"
- "Здоровья".
Напомним, Мозговая была несколько раз замужем. Ее первым мужем был украинский хоккеист Валентин Олецкий. Впоследствии она вышла замуж второй раз - за мужчину по имени Дмитрий, от которого родила дочь Зою.
Около десяти лет Мозговая состояла в гражданском браке с известным певцом Александром Пономаревым. В 1999 году у пары родилась дочь Евгения.
В настоящее время бывшие супруги не общаются. В одном из интервью Мозгова призналась, что их отношения частично имели признаки абьюза.
Она также рассказала, что один из ее мужчин поднимал на нее руку и унижал, однако о ком идет речь - не уточнила.
Впоследствии Елена вышла замуж за певца Владимира Ткаченко, известного под псевдонимом Дэвид Аксельрод. В этом браке в 2015 году родилась дочь Соломия.
Елена Мозговая с младшей дочерью (фото: instagram.com/olenamozgova1)
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