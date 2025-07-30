Олена Мозгова в річницю смерті батька опинилася в лікарні: що сталося

Олена Мозгова показала фото з лікарні

51-річна дружина співака Девіда Аксельрода розповіла в мережі про проблеми зі здоров'ям.

"Гіпертонічний криз - дуже неприємна історія. Бережіть себе", - лаконічно написала вона.

Олена Мозгова показалася в лікарні (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Причину свого стану вона не стала розкривати.

Зазначимо, що сьогодні якраз виповнюється 15 років від дня смерті її батька, відомого композитора і співака Миколи Мозгового. Він помер на 63-му році життя 30 липня 2010 року.

"Сьогодні 15 років, як ти пішов в інші світи. Але частинка тебе назавжди в мені, в моїх дітях. Ти завжди є, немає дня, щоб не говорила, щоб не питала, не радилася. Дякую, що був і залишаєшся в моєму житті. Дякую за любов", - зазначила Олена Мозгова у своїй публікації.

Микола Мозговий помер 15 років тому (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як відреагували в мережі

Користувачі мережі тут же почали бажати їй здоров'я:

"Одужуйте, ваша душа така щира і відверта, ви - справжня"

"Олена, бережіть себе"

"Одужуйте скоріше"

"Найшвидшого відновлення"

"Здоров'я".

Нагадаємо, Мозгова була кілька разів заміжня. Її першим чоловіком був український хокеїст Валентин Олецький. Згодом вона вийшла заміж вдруге - за чоловіка на ім'я Дмитро, від якого народила доньку Зою.

Близько десяти років Мозгова перебувала в цивільному шлюбі з відомим співаком Олександром Пономарьовим. У 1999 році у пари народилася дочка Євгенія.

Наразі колишнє подружжя не спілкується. В одному з інтерв'ю Мозгова зізналася, що їхні стосунки частково мали ознаки аб'юзу.

Вона також розповіла, що один з її чоловіків піднімав на неї руку та принижував, однак про кого йдеться - не уточнила.

Згодом Олена вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка, відомого під псевдонімом Девід Аксельрод. У цьому шлюбі 2015 року народилася донька Соломія.

Олена Мозгова з молодшою донькою (фото: instagram.com/olenamozgova1)