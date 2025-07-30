Олена Мозгова в річницю смерті батька опинилася в лікарні: що сталося

Українська продюсерка Олена Мозгова показала фото з катетером у руці та пояснила, що з нею сталося.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий пост знаменитості в Instаgram.
51-річна дружина співака Девіда Аксельрода розповіла в мережі про проблеми зі здоров'ям.
"Гіпертонічний криз - дуже неприємна історія. Бережіть себе", - лаконічно написала вона.
Причину свого стану вона не стала розкривати.
Зазначимо, що сьогодні якраз виповнюється 15 років від дня смерті її батька, відомого композитора і співака Миколи Мозгового. Він помер на 63-му році життя 30 липня 2010 року.
"Сьогодні 15 років, як ти пішов в інші світи. Але частинка тебе назавжди в мені, в моїх дітях. Ти завжди є, немає дня, щоб не говорила, щоб не питала, не радилася. Дякую, що був і залишаєшся в моєму житті. Дякую за любов", - зазначила Олена Мозгова у своїй публікації.
Користувачі мережі тут же почали бажати їй здоров'я:
Нагадаємо, Мозгова була кілька разів заміжня. Її першим чоловіком був український хокеїст Валентин Олецький. Згодом вона вийшла заміж вдруге - за чоловіка на ім'я Дмитро, від якого народила доньку Зою.
Близько десяти років Мозгова перебувала в цивільному шлюбі з відомим співаком Олександром Пономарьовим. У 1999 році у пари народилася дочка Євгенія.
Наразі колишнє подружжя не спілкується. В одному з інтерв'ю Мозгова зізналася, що їхні стосунки частково мали ознаки аб'юзу.
Вона також розповіла, що один з її чоловіків піднімав на неї руку та принижував, однак про кого йдеться - не уточнила.
Згодом Олена вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка, відомого під псевдонімом Девід Аксельрод. У цьому шлюбі 2015 року народилася донька Соломія.
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