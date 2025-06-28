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Онука Ротару блиснула пласким животиком у брендовому купальнику (фото)

Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Поліна Іваненко

Соня Євдокименко, онука співачки Софії Ротару, показала стильний пляжний образ, який підійде не тільки для фотосесії, а й для вишуканого відпочинку біля води. Окрім цього, модель похизувалася стрункими формами.

РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Євдокименко розповідає, як виглядає стильний купальник на літо та кому він точно підійде.

Як виглядає онука Ротару

Цього разу модель та інфлюенсерка похизувалася кадрами з літньої відпустки, які зробила на тлі мальовничої природи Італії. І головну увагу привертає не лише пейзаж, а й її стильний образ.

Для прогулянки біля озера Комо Соня обрала купальник у трендовому кольорі теплої карамелі. Асиметрична модель від бренду Max Mara з одним плечем і декоративною брошкою у вигляді логотипа вигідно підкреслила її засмагу, фігуру та плаский живіт. А сонцезахисні окуляри з напівпрозорими лінзами доповнили розслаблений, але розкішний лук.

 

Онука Ротару блиснула формами (скріншоти)

Така модель купальника - одна з головних трендів цього літа. Онука Ротару нерідко обирає стильні образи, а тому навіть на відпочинку віддає перевагу відомим брендам та вдалим моделям, які підкреслюють її фігуру.

До речі, Соня мало говорить про особисте життя, але у 2024 році вона "засвітила" свого бойфренда. 24-річна дівчина не розкривала деталей, але фото було дуже романтичним.

Онука Ротару з бойфрендом (скріншот)

Які купальники зараз у моді

  • Асиметричні моделі: купальники з одним відкритим плечем чи вирізами - топ тренд літа, вони додають нотку мінімалізму та сексуальності

  • Нейтральні відтінки: карамель, нюд, оливковий та шоколад ідеально підкреслюють засмагу та легкі природні образи

  • Практична функціональність: комфортний джерсі з UPF‑захистом, знімні чашки та внутрішні шви - трендовий вибір для тих, хто прагне зручності без шкоди стилю.

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