Онука Ротару блиснула пласким животиком у брендовому купальнику (фото)

Як виглядає онука Ротару

Цього разу модель та інфлюенсерка похизувалася кадрами з літньої відпустки, які зробила на тлі мальовничої природи Італії. І головну увагу привертає не лише пейзаж, а й її стильний образ.

Для прогулянки біля озера Комо Соня обрала купальник у трендовому кольорі теплої карамелі. Асиметрична модель від бренду Max Mara з одним плечем і декоративною брошкою у вигляді логотипа вигідно підкреслила її засмагу, фігуру та плаский живіт. А сонцезахисні окуляри з напівпрозорими лінзами доповнили розслаблений, але розкішний лук.

Онука Ротару блиснула формами (скріншоти)

Така модель купальника - одна з головних трендів цього літа. Онука Ротару нерідко обирає стильні образи, а тому навіть на відпочинку віддає перевагу відомим брендам та вдалим моделям, які підкреслюють її фігуру.

До речі, Соня мало говорить про особисте життя, але у 2024 році вона "засвітила" свого бойфренда. 24-річна дівчина не розкривала деталей, але фото було дуже романтичним.

Онука Ротару з бойфрендом (скріншот)

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