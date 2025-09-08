Онука Софії Ротару неочікувано показалася з Трампом (фото)
Онука Софії Ротару, 24-річна модель і блогерка Софія Євдокименко, відвідала турнір US Open у Нью-Йорку. Дівчина поділилася фото з мамою Світланою, а на одному зі знімків несподівано засвітився президент США Дональд Трамп.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram красуні.
Для виходу на трибуни Софія обрала романтичну шовкову сукню модного масляно-жовтого відтінку, прикрашену квітковими мотивами та мереживними деталями.
Стильний образ вона доповнила м’якими хвилями у волоссі та червоною сумкою, яка стала яскравим акцентом.
Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Мама й донька охоче позували на камеру, демонструючи святкову атмосферу змагань.
Та справжньою несподіванкою стало одне з селфі Софії: у кадр потрапив і президент США Дональд Трамп, який цього дня теж завітав на турнір.
Софія Євдокименко заселфілася з Трампом (скріншот)
Тож Євдокименко спостерігала не тільки за матчем, а й за тим, що відбувалося в ложі для президента.
Софія Євдокименко (скріншот)
Що відомо про Софію Євдокименко
Соня - онука легендарної української співачки Софії Ротару. Вона вже кілька років живе у США, де оселилася в розкішних апартаментах, навчається на мистецькому факультеті та паралельно будує кар’єру моделі.
Дівчина знімалася для низки престижних закордонних глянців і впевнено заявляє про себе у світі fashion.
Соня перебуває у стосунках з американським бізнесменом Максом Лернером.
Софія Євдокименко з коханим (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Його родина володіє банківською холдинговою компанією MBNA Corporation, а також футбольними клубами Cleveland Browns і Aston Villa.
