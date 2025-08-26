Як виглядає Ротару без макіяжу та фотошопу: у мережі з'явилося нове фото

У мережі з'явилося нове фото легендарної співачки Софії Ротару без макіяжу і ретуші.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на фан-сторінку Ротару в Instagram .

Як зараз виглядає Ротару

На фото артистка позує зі своїм шанувальником у Києві. Судячи з підпису, світлина була зроблена декілька днів тому.

"Софія Михайлівна. Київ. 22.08.2025", - сказано в описі.

78-річна співачка постала на фото в повсякденному образі з футболкою оверсайз. Свій "лук" вона доповнила сонцезахисними окулярами, а також розпущеним волоссям.

Примітно, що вона позує для світлини без макіяжу і може похвалитися природною красою.

Софія Ротару на новому фото (фото: instagram.com/sofiarotaru.forever)

Де живе Софія Ротару під час війни

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Ротару рідко виходить на зв'язок зі своїми підписниками, зрідка публікуючи архівні кадри з близькими.

Однак за останній рік вона кілька разів з'являлася в Києві. Так, восени 2024 року вона приїжджала на могилу свого чоловіка Анатолія Євдокименка.

А влітку 2025 року вона показала нову фотосесію - вона прогулялася в центрі столиці.

Попри чутки, що Ротару живе за кордоном, її сестра не раз зазначала, що співачка під час війни перебуває в Україні.

Крім того, на початку серпня легендарна артистка відзначила день народження. Її молодша сестра Лідія Ротару розсекретила, що святковий день співачка провела в рідному селі Маршинці (Чернівецька область).

Софія Ротару в серпні показала нові фото з Києва (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)