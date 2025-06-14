"Особиста справа": Мішина відповіла на закиди про "втечу" з України

Акторка Ксенія Мішина вирушила за кордон та нині ділиться враженнями від Франції. На тлі цього фани зірки почали хвилюватися через те, чи не залишиться вона там назавжди.

Як повідомляє РБК-Україна, в Stories своєї сторінки в Instagram Мішина відповіла на закиди про "втечу".

Чи повернеться Мішина додому

Акторка перебуває в Парижі й зазначила, що ця подорож її вразила. Зі слів Мішиної можна зрозуміти, що вона не планувала вирушити саме туди.

"Мій випадковий Париж. А може й зовсім не випадковий. Насправді те, що ми називаємо випадком - лише слово, яке стосується неясних причин, яких ми не можемо пізнати чи побачити… Результат складних процесів, часових переплетінь, рішень та дій. Надто широка система для розуміння, але зовсім не хаотична", - розповіла Ксенія.

Втім, не всіх фанів цікавили враження Мішиної від Франції. В акторки прямо спитали, чому вона виїхала з України.

В цьому питанні зірка, ймовірно, побачила докори. Тому вона вирішила одразу зазначити, що не втікала з України.

"Знову почалось. Я нікуди не "виїжджала", просто подорожую. Відпочити, змінити повітря, побути в іншому просторі. Це не втеча, а туризм. Моя адреса - Україна, а моє життя - моя особиста справа", - наголосила акторка.

Мішина відповіла на докори про "втечу" (скріншот)

Також Ксенія похизувалася новими кадрами з відпочинку. Мішина позувала біля Ейфелевої вежі та біля Лувра. А ще вона "засвітила" сережки від Van Cleef та рюкзак від Louis Vuitton.

Мішина показалася в Парижі (фото: instagram.com/misha.k.ua)