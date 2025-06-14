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"Личное дело": Мишина ответила на упреки о "побеге" из Украины

Суббота 14 июня 2025 12:53
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"Личное дело": Мишина ответила на упреки о "побеге" из Украины Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Ксения Мишина отправилась за границу и сейчас делится впечатлениями от Франции. На фоне этого фаны звезды начали волноваться из-за того, не останется ли она там навсегда.

Как сообщает РБК-Украина, в Stories своей страницы в Instagram Мишина ответила на упреки о "побеге".

Вернется ли Мишина домой

Актриса находится в Париже и отметила, что это путешествие ее поразило. Со слов Мишиной можно понять, что она не планировала отправиться именно туда.

"Мой случайный Париж. А может и вовсе не случайный. На самом деле то, что мы называем случаем - лишь слово, которое касается неясных причин, которых мы не можем познать или увидеть... Результат сложных процессов, временных переплетений, решений и действий. Слишком широкая система для понимания, но совсем не хаотичная", - рассказала Ксения.

Впрочем, не всех фанов интересовали впечатления Мишиной от Франции. У актрисы прямо спросили, почему она уехала из Украины.

В этом вопросе звезда, вероятно, увидела упреки. Поэтому она решила сразу отметить, что не убегала из Украины.

"Опять началось. Я никуда не "выезжала", просто путешествую. Отдохнуть, сменить воздух, побыть в другом пространстве. Это не побег, а туризм. Мой адрес - Украина, а моя жизнь - мое личное дело", - подчеркнула актриса.

&quot;Личное дело&quot;: Мишина ответила на упреки о &quot;побеге&quot; из УкраиныМишина ответила на упреки о "побеге" (скриншот)

Также Ксения похвасталась новыми кадрами с отдыха. Мишина позировала возле Эйфелевой башни и возле Лувра. А еще она "засветила" серьги от Van Cleef и рюкзак от Louis Vuitton.

Мишина показалась в Париже (фото: instagram.com/misha.k.ua)

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