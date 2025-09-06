ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Остапчук побалував 25-річну дружину сумкою за 650 тисяч: "Раджу матусям" (фото)

Субота 06 вересня 2025 18:07
UA EN RU
Остапчук побалував 25-річну дружину сумкою за 650 тисяч: "Раджу матусям" (фото) Остапчук та його дружина (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Поліна Іваненко

41-річний ведучий Володимир Остапчук потішив свою дружину Катерину розкішним подарунком. Обраниця шоумена вже похизувалася презентом та навіть пожартувала, для чого їй його купили.

Яку сумку купив для 25-річної обраниці Остапчук та скільки вона коштує, розповідає РБК-Україна.

Дружина ведучого похизувалася розкішним подарунком

Ще 5 вересня Катерина натякнула у своєму Telegram-каналі, що презент, який вона отримає від подарунка, буде недешевим.

"Не можу стриматися, розповім. Вова зробив мені подарунок. Домовилися, що це і на Новий рік і на наступний День народження. Ну це я так пообіцяла", - написала Катерина.

І вже 6 вересня дружина Остапчука показала, що саме для неї купив обранець. Катерина отримала люксову сумку від Hermes.

"Birkin 35 - дуже раджу матусям, щоб носити пляшечки і підгузки", - пожартувала блогерка.

Остапчук побалував 25-річну дружину сумкою за 650 тисяч: &quot;Раджу матусям&quot; (фото)Дружина Остапчука похизувалася подарунком (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

"Я вважаю себе адекватною людиною, але я ночами не могла спати, бо переймалася, чи сподобається мені колір та розмір, але принципово не хотіла чорну чи коричневу", - також зізналася Катерина.

Вона обрала бежеву сумочку. Приблизна вартість такої моделі - понад 15 тисяч 500 доларів (майже 650 тисяч гривень).

"Знайомтеся поближче. Набридло носити дитячі речі в руках, самі розумієте", - написала Остапчук під ще одним фото сумки.

Остапчук побалував 25-річну дружину сумкою за 650 тисяч: &quot;Раджу матусям&quot; (фото)Дружина Остапчука показала, яким подарунком її побалував чоловік (скріншот)

Окрім цього, Катерина відповіла на критику хейтерів. У соцмережах почали обговорювати розкішний презент і писати, що Остапчук нібито купив фейкову сумку. Також йшлося про те, що у родини "нуль власної нерухомості".

"Анюта, котік, якщо підкажеш де купити зараз нерухомість, щоб туди не прилетіло, а ще купиш будинок у Золоче, то залюбки придбаємо свій", - написала Катерина.

Остапчук побалував 25-річну дружину сумкою за 650 тисяч: &quot;Раджу матусям&quot; (фото)Дружина Остапчука відповіла хейтерам (скріншот)

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram та Telegram дружини Остапчука, сайт Hermes.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Остапчук Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії