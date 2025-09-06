Остапчук побаловал 25-летнюю жену сумкой за 650 тысяч: "Советую мамочкам" (фото)

41-летний ведущий Владимир Остапчук порадовал свою жену Екатерину роскошным подарком. Избранница шоумена уже похвасталась презентом и даже пошутила, для чего ей его купили.

Какую сумку купил для 25-летней избранницы Остапчук и сколько она стоит, рассказывает РБК-Украина .

Жена ведущего похвасталась роскошным подарком

Еще 5 сентября Екатерина намекнула в своем Telegram-канале, что презент, который она получит от подарка, будет недешевым.

"Не могу сдержаться, расскажу. Вова сделал мне подарок. Договорились, что это и на Новый год и на следующий День рождения. Ну это я так пообещала", - написала Екатерина.

И уже 6 сентября жена Остапчука показала, что именно для нее купил избранник. Екатерина получила люксовую сумку от Hermes.

"Birkin 35 - очень советую мамочкам, чтобы носить бутылочки и подгузники", - пошутила блогерша.

Жена Остапчука похвасталась подарком (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

"Я считаю себя адекватным человеком, но я ночами не могла спать, потому что переживала, понравится ли мне цвет и размер, но принципиально не хотела черную или коричневую", - также призналась Екатерина.

Она выбрала бежевую сумочку. Приблизительная стоимость такой модели - более 15 тысяч 500 долларов (почти 650 тысяч гривен).

"Знакомьтесь поближе. Надоело носить детские вещи в руках, сами понимаете", - написала Остапчук под еще одним фото сумки.

Жена Остапчука показала, каким подарком ее побаловал муж (скриншот)

Кроме этого, Екатерина ответила на критику хейтеров. В соцсетях начали обсуждать роскошный презент и писать, что Остапчук якобы купил фейковую сумку. Также говорилось о том, что у семьи "ноль собственной недвижимости".

"Анюта, котик, если подскажешь где купить сейчас недвижимость, чтобы туда не прилетело, а еще купишь дом в Золоче, то охотно приобретем свой", - написала Екатерина.

Жена Остапчука ответила хейтерам (скриншот)