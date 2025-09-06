ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Остапчук побаловал 25-летнюю жену сумкой за 650 тысяч: "Советую мамочкам" (фото)

Суббота 06 сентября 2025 18:07
UA EN RU
Остапчук побаловал 25-летнюю жену сумкой за 650 тысяч: "Советую мамочкам" (фото) Остапчук и его жена (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Полина Иваненко

41-летний ведущий Владимир Остапчук порадовал свою жену Екатерину роскошным подарком. Избранница шоумена уже похвасталась презентом и даже пошутила, для чего ей его купили.

Какую сумку купил для 25-летней избранницы Остапчук и сколько она стоит, рассказывает РБК-Украина.

Жена ведущего похвасталась роскошным подарком

Еще 5 сентября Екатерина намекнула в своем Telegram-канале, что презент, который она получит от подарка, будет недешевым.

"Не могу сдержаться, расскажу. Вова сделал мне подарок. Договорились, что это и на Новый год и на следующий День рождения. Ну это я так пообещала", - написала Екатерина.

И уже 6 сентября жена Остапчука показала, что именно для нее купил избранник. Екатерина получила люксовую сумку от Hermes.

"Birkin 35 - очень советую мамочкам, чтобы носить бутылочки и подгузники", - пошутила блогерша.

Остапчук побаловал 25-летнюю жену сумкой за 650 тысяч: &quot;Советую мамочкам&quot; (фото)Жена Остапчука похвасталась подарком (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

"Я считаю себя адекватным человеком, но я ночами не могла спать, потому что переживала, понравится ли мне цвет и размер, но принципиально не хотела черную или коричневую", - также призналась Екатерина.

Она выбрала бежевую сумочку. Приблизительная стоимость такой модели - более 15 тысяч 500 долларов (почти 650 тысяч гривен).

"Знакомьтесь поближе. Надоело носить детские вещи в руках, сами понимаете", - написала Остапчук под еще одним фото сумки.

Остапчук побаловал 25-летнюю жену сумкой за 650 тысяч: &quot;Советую мамочкам&quot; (фото)Жена Остапчука показала, каким подарком ее побаловал муж (скриншот)

Кроме этого, Екатерина ответила на критику хейтеров. В соцсетях начали обсуждать роскошный презент и писать, что Остапчук якобы купил фейковую сумку. Также говорилось о том, что у семьи "ноль собственной недвижимости".

"Анюта, котик, если подскажешь где купить сейчас недвижимость, чтобы туда не прилетело, а еще купишь дом в Золоче, то охотно приобретем свой", - написала Екатерина.

Остапчук побаловал 25-летнюю жену сумкой за 650 тысяч: &quot;Советую мамочкам&quot; (фото)Жена Остапчука ответила хейтерам (скриншот)

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Instagram и Telegram жены Остапчука, сайт Hermes.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Остапчук Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России