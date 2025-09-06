Остапчук побалував 25-річну дружину сумкою за 650 тисяч: "Раджу матусям" (фото)

Дружина ведучого похизувалася розкішним подарунком

Ще 5 вересня Катерина натякнула у своєму Telegram-каналі, що презент, який вона отримає від подарунка, буде недешевим.

"Не можу стриматися, розповім. Вова зробив мені подарунок. Домовилися, що це і на Новий рік і на наступний День народження. Ну це я так пообіцяла", - написала Катерина.

І вже 6 вересня дружина Остапчука показала, що саме для неї купив обранець. Катерина отримала люксову сумку від Hermes.

"Birkin 35 - дуже раджу матусям, щоб носити пляшечки і підгузки", - пожартувала блогерка.

Дружина Остапчука похизувалася подарунком (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

"Я вважаю себе адекватною людиною, але я ночами не могла спати, бо переймалася, чи сподобається мені колір та розмір, але принципово не хотіла чорну чи коричневу", - також зізналася Катерина.

Вона обрала бежеву сумочку. Приблизна вартість такої моделі - понад 15 тисяч 500 доларів (майже 650 тисяч гривень).

"Знайомтеся поближче. Набридло носити дитячі речі в руках, самі розумієте", - написала Остапчук під ще одним фото сумки.

Дружина Остапчука показала, яким подарунком її побалував чоловік (скріншот)

Окрім цього, Катерина відповіла на критику хейтерів. У соцмережах почали обговорювати розкішний презент і писати, що Остапчук нібито купив фейкову сумку. Також йшлося про те, що у родини "нуль власної нерухомості".

"Анюта, котік, якщо підкажеш де купити зараз нерухомість, щоб туди не прилетіло, а ще купиш будинок у Золоче, то залюбки придбаємо свій", - написала Катерина.

Дружина Остапчука відповіла хейтерам (скріншот)