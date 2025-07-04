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Отримав повістку ще восени: відомий тревел-блогер відповів, чому не пішов на фронт

П'ятниця 04 липня 2025 09:11
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Отримав повістку ще восени: відомий тревел-блогер відповів, чому не пішов на фронт Макс Узол (фото: instagram.com/max_uzol)
Автор: Поліна Іваненко

Український тревел-блогер Макс Узол, який у листопаді 2024 року отримав повістку, розповів, чим закінчилася ця історія. Виявилося, його не стали відправляти на фронт.

Про це Узол розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Чому блогер не пішов служити

За словами Узола, після отримання повістки він вирушив до ТЦК. Вже там його направили на ВЛК.

"Ситуація насправді доволі буденна і прозаїчна. Восени минулого року мені прийшла повістка, я з'явився у ТЦК, по мені оновили інформацію і видали повістку на проходження ВЛК. Пару днів я ходив по кабінетах лікарів. А за результатами комісії мене ще кілька разів відправляли на дообстеження. Тому це розтягнулося в часі", - заявив Макс.

Він запевняє, що процес виявився тривалим. Окрім цього, Узол заговорив про проблеми зі здоров'ям.

"Наразі всі медичні і документальні процедури я пройшов, тому чекаю рішення комісії. А це, як виявилось, досить тривалий процес. Я маю певні питання, які стосуються мого здоров'я, але ніколи про це публічно не розказував і наразі не хотів би, оскільки це досить особиста і травматична тема", - пояснив він.

Коли Узолу дали повістку

Нагадаємо, восени блогер розповів, що йому прийшла повістка. Це сталося на 1000-й день повномасштабної війни РФ проти України.

Популярний тревел-блогер отримав повістку: &quot;Одразу на ВЛК&quot;
Узол отримав повістку (скріншот)

За словами блогера, після цього він одразу потрапив на ВЛК. Але що було далі - тоді Макс не розповів.

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