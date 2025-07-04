Получил повестку еще осенью: известный тревел-блогер ответил, почему не пошел на фронт

Украинский тревел-блогер Макс Узол, который в ноябре 2024 года получил повестку, рассказал, чем закончилась эта история. Оказалось, его не стали отправлять на фронт.

Почему блогер не пошел служить

По словам Узола, после получения повестки он отправился в ТЦК. Уже там его направили на ВВК.

"Ситуация на самом деле довольно обыденная и прозаическая. Осенью прошлого года мне пришла повестка, я появился в ТЦК, по мне обновили информацию и выдали повестку на прохождение ВВК. Пару дней я ходил по кабинетам врачей. А по результатам комиссии меня еще несколько раз отправляли на дообследование. Поэтому это растянулось во времени", - заявил Макс.

Он уверяет, что процесс оказался длительным. Кроме этого, Узол заговорил о проблемах со здоровьем.

"Сейчас все медицинские и документальные процедуры я прошел, поэтому жду решения комиссии. А это, как оказалось, достаточно длительный процесс. У меня есть определенные вопросы, касающиеся моего здоровья, но никогда об этом публично не рассказывал и пока не хотел бы, поскольку это достаточно личная и травматическая тема", - пояснил он.

Когда Узолу дали повестку

Напомним, осенью блогер рассказал, что ему пришла повестка. Это произошло на 1000-й день полномасштабной войны РФ против Украины.



Узол получил повестку (скриншот)

По словам блогера, после этого он сразу попал на ВВК. Но что было дальше - тогда Макс не рассказал.