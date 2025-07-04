Отримав повістку ще восени: відомий тревел-блогер відповів, чому не пішов на фронт

Чому блогер не пішов служити

За словами Узола, після отримання повістки він вирушив до ТЦК. Вже там його направили на ВЛК.

"Ситуація насправді доволі буденна і прозаїчна. Восени минулого року мені прийшла повістка, я з'явився у ТЦК, по мені оновили інформацію і видали повістку на проходження ВЛК. Пару днів я ходив по кабінетах лікарів. А за результатами комісії мене ще кілька разів відправляли на дообстеження. Тому це розтягнулося в часі", - заявив Макс.

Він запевняє, що процес виявився тривалим. Окрім цього, Узол заговорив про проблеми зі здоров'ям.

"Наразі всі медичні і документальні процедури я пройшов, тому чекаю рішення комісії. А це, як виявилось, досить тривалий процес. Я маю певні питання, які стосуються мого здоров'я, але ніколи про це публічно не розказував і наразі не хотів би, оскільки це досить особиста і травматична тема", - пояснив він.

Коли Узолу дали повістку

Нагадаємо, восени блогер розповів, що йому прийшла повістка. Це сталося на 1000-й день повномасштабної війни РФ проти України.



Узол отримав повістку (скріншот)

За словами блогера, після цього він одразу потрапив на ВЛК. Але що було далі - тоді Макс не розповів.